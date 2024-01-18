舞台劇獎停資助｜藝發局：邀嘉賓偏離以往做法　不苟同兩主持言論

藝發局暫停資助香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，《香港01》率先報道，藝發局寄給香港戲劇協會的信件內容，重點提到劇協「邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆（去年頒獎禮）頒獎嘉賓」，加上台上兩位主持人多次以「紅橋、紅線為話題」。



藝發局今晚（18日）發稿回應事件，指劇協沒有主動跟藝發局商討下，偏離以往的做法，包括新增頒獎禮主題、邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓等。該局其後經深入了解及討論後，於去年11月下旬作出調整資助的決定。



藝發局本月12日覆函劇協，公開了部份內容，確認點名說明因為邀請了尊子及蔡玉玲，以及兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，是「意有所指、語帶雙關。如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定」。



▼去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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藝發局晚上重申，一直致力透過撥款支持藝團，以推廣及支持本港藝術發展，過程中有責任確保公帑和公共資源運用得宜。

該局稱香港舞台劇獎是業界極具代表性的活動，過往均會邀請戲劇界的前輩及知名藝術家、政府代表、藝發局代表等，擔任頒獎嘉賓，與劇協的互信良好關係乃建基於過去24年的資助歷史和表現。

藝發局稱，惟去年6月舉行的第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮，「劇協沒有主動跟本局商討下偏離以往的做法，包括新增頒獎禮主題、邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓等。及後，本局經深入了解及討論後，於去年11月下旬作出調整資助的決定。」

該局指在去年12月8日，藝發局高層親自約見劇協幹事會的代表，表達對事件的關注及詳細闡釋，藝發局是經過審慎的考慮及討論，才作出是次決定。同月31日，藝發局收到劇協來函要求清楚交代，頒獎禮上哪一環節或片段，直接或間接對藝發局的聲譽造成損害或不利的影響。

然後到本月12日，藝發局正式覆函清楚解釋當中不妥內容，及如何有別於以往頒獎禮的做法，還主動節錄一段內容，正正與《香港01》今日（18日）傍晚的報道一樣。

有別於以往「頒獎禮」邀請戲劇界前輩及知名藝術家、政府代表、本局代表等作為頒獎嘉賓，貴會選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子（黃紀鈞）及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆頒獎嘉賓；加上台上兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，意有所指、語帶雙關。如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定，表示不能接受。 香港藝術發展局回信劇協節錄

藝發局原文如下：

「第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮(「頒獎禮」)於2023 年6 月14 日假葵青劇院演藝廳舉行後，同時於網頁平台直播。「頒獎禮」後本局收到不少意見，包括本局委員和政府代表等，就「頒獎禮」的主題、內容、舞台設計及邀請非戲劇界的人士作頒獎嘉賓表達十分關注。有別於以往「頒獎禮」邀請戲劇界前輩及知名藝術家、政府代表、本局代表等作為頒獎嘉賓，貴會選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子（黃紀鈞）及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆頒獎嘉賓；加上台上兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，意有所指、語帶雙關。如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定，表示不能接受。



根據合約條款第3.3 及4.2 條，本局提供資助的前提是獲資助者持續履行合約條款及條件，且其表現令藝發局滿意；藝發局有凌駕性權利，可酌情更改或暫停支付、向上或向下調整、暫停發放、或要求獲資助者立即償還資助款項。



本局一直致力推廣及支持本港藝術發展，正如貴會於來函所述，本局一向與獲資助者保持良好及互信的合作關係。若獲資助者履行其謹慎管治、決策及運作的責任，確保其資助項目按資助目標、理念、內容、方法及預期成效進行，就其公帑運用對政府及公眾有所交代，本局絕不貿然行使其凌駕性權力，削減或取消資助。本局作為政府資助的法定機構，在照顧公眾利益的情況下，有責任確保公帑運用得宜。是次扣減資助乃經由本局藝術支援委員會先作審議，再交大會作終極決定，過程中已作審慎討論本局給予貴會多年資助的紀錄及貴會於是次「頒獎禮」作出不尋常的安排等因素後所作之決議。冀盼貴會於未來繼續舉行不單讓業界仝人公認之舞台劇獎頒獎禮，亦為社會大眾欣賞之年度盛事。」

