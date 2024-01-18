YouTuber「床哥」駐校實習社工2日被聯署辭退　疑遭學校定義身分

YouTube頻道「JFFT」成員陳鈺麟（床哥）在個人Instagram發布一條影片，指今日（18日）是他在一間中學出任實習駐校社工第2天，收到就讀院校致電指，該中校的老師透過「聯署」要求辭退其實習崗位，但就沒有透露原因。「床哥」形容今日是他人生中受到最不公義對待的一天，在影片中稱，他自言「難以接受」、「好嬲好無奈」，「唔明點解會變成咁」。

《香港01》正向有關中學及「床哥」就讀的院校查詢。



「床哥」今日（18日）在IG上發布一條短片指，自己遇上最不公義對待。（「床哥」Instagram截圖）

實習前校方已了解其身分 被要求處理文書工作

「床哥」在影片中透露，實習開始前，輔導老師已了解自己是YouTuber，閒時會直播、拍片等，當時亦有諮詢副校長意見，而副校長亦在他首天工作時稱「相信每個人有唔同一面、身分」，亦相信「床哥」的專業資格，以及作為實習社工到校服務。

「床哥」續指，自己在平日較為文靜，與直播前的形象不同，；因此這兩天的實習，即使有不少同學認識「床哥」，但他亦然強調自己是以「陳鈺麟」的身分到校實習，因此希望同學可以「陳Sir」稱呼他。

惟他提到，這兩天實習的時間，已經受到校方掣肘；他稱，校方因應他的身分，故不希望他馬上處理學生個案（開Case），自言能夠接受校方不同的要求、顧慮，因此期間都只在社工房處理文書工作，只有小息期間會與學生見面、傾計。

「床哥」今日（18日）在IG上發布一條短片指，自己遇上最不公義對待。（「床哥」Instagram截圖）

院校稱遭老師聯署要求辭退 「床哥」：好難相信好難接受

就讀香港專業進修學校（港專）的「床哥」稱，在今天完成第2天實習回家後，便收到所讀院校的來電稱，他正實習的中學，有老師聯署要求將他辭退，他當時多番向院校確認事件，僅獲回應指要幫其換另一實習地方、「學校真係留唔住」。他對事件感到難以接受、「好嬲好無奈」。

「床哥」表示，當時質疑是否「做咗咩壞事」，需要一眾老師聯署；又稱，自己作為一個到中學實習的駐校社工，當時沒有老師願意與一群實習社工傾談，稱老師若然有不滿，為何不主動了解、詢問，他在學校時「無咩可以做」，並在影片中表示：「乜都未做，無發生任何事，畀老師聯署要求撤離（辭退）實習。」

「床哥」在到中學實習前一晚，仍在其YouTube頻道開直播，談及翌日要去做實習，不能遲到，但言談間仍粗口橫飛。（JFFLive截圖）

他又質疑：「老師係咪好易就去定義一個人」，指自己並無犯法，也非殺人犯、大毒梟，只是作為YouTuber，拍片亦只是「Just for fun」；但就要一班老師「請走」，更指「今日係人生咁多年以嚟，遇過最唔公道事情嘅一日」。

到中學實習前一晚開直播 仍粗口橫飛

惟「床哥」也指，校內仍有其他實習同學，故不便透露學校名字，而自己仍然希望留在該間學校實習，不想因為幾個教師離開，但「唔知可以改變到咩」，寄望會否有機會透過學生聯署留下。

「床哥」在到中學實習前一晚，仍在其YouTube頻道開直播，談及翌日要去做實習，不能遲到，但言談間仍粗口橫飛。