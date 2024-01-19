舞台劇獎停資助．直播｜劇協促藝發局收回無理指控：我哋都有尊嚴

藝發局暫停資助香港戲劇協會（戲協）主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，藝發局周四晚（18日）指劇協沒有主動跟藝發局商討下，偏離以往的做法，包括新增頒獎禮主題、邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓等。就有關香港舞台劇奬頒奬禮不獲藝發局及康文署資助一事，戲協今早（19日）舉行記者會交代，《香港01》直播。



▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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1135 馮祿德指，霍啟剛競選時曾與對方見面，感覺這位年輕人誠懇，願意了解劇界，亦是主動關心，「好欣賞佢」。他指，一直未有機會再見，仍希望「佢有頭腦同朝氣領導藝發局，將未成熟的人帶去成熟，將資深的人變為年輕」，冀有正式場合與對方會面，「唔好飲茶」。黃懿雯指，本月17日後，霍啟剛秘書有主動聯絡了解情況。

1132 談及邀請的嘉賓，馮祿德指，尊子及蔡玉玲沒有違反法例，邀請藝術界人士頒獎，即使與嘉賓立場不同，亦要尊敬他們的成就，「無話要認同佢哋立場，佢哋亦無違反香港條款同法例。」

1129 戲劇協會內務秘書黃懿雯表示，在完了頒獎禮一個月後有見過藝發局的人員，當時相關人員有表示憂心，直到12月8日見面轉交兩封信。戲劇協會副會長張可堅表示，會面期間只是轉交信件，只說了相關程序，而沒有詳細談到為何有此決定。

1124 馮祿德指，至於頒獎禮未來以甚府形式舉辦，他指目前未有，有都不會很快決定，重申合情合法舉行，「唔會有口實，痛腳畀你捉住」。他續指，不想用封殺、打壓去思考對方，仍希望念及過往數十年友情的關係，「希望未至於用到呢類嘅字眼，未至於無路可行。」

1121 被問邀嘉賓會否更謹慎，協會稱，一直按藝發局指引和原則辦事，合法、合情和合理進行。他認為，事件對業界有影響，「究竟條線係咩，咁寬容、真誠、尊重嘅頒獎禮都觸焦，點做創意?」

1119 香港戲劇協會副會長張可堅表示，藝發局有派藝評人來看那個頒獎禮，而藝評人的報告是十分正面。

1116 他指，近日收到不同致電慰問，會繼續堅負使命，表揚藝術工作者出色的頒獎禮，直至所有客觀條做不到，「到時再算」。

1110 他指，會否有停的一天，或許會，但為業界服務的精神、令香港更繁榮、香港還是很好的精神。他指，招開記者會除要求藝發局再三澄清外，亦斥藝發局指控和理由不確立，嚴正要求當局收回指控，「我地都有聲譽同尊嚴」。他指，每個資助都有藝評報告，為何不參考，有無相關的指控，反之報告是讚賞，日後的程序如何，「唔好一句有人查詢……係好危險。」他指，如遇到思想偏激的觀眾的投訴，受理時又不讓人辯解，「係咩年代」，希望當局能制定處理程序。

1107 馮祿德指，每一屆都擔心，得獎者發表的感想，但若他們在台上發言，給予「少少安慰畀雙親」，反問為何會踩線。他指，協會會提得獎者，不會「到令人唔舒服，或有違法的事，特別在這個時代。」

1104 至於主持談及紅線的話題，他指，戲協不只一次場合公開明顯提出，「我哋低線係咩，咩係違法」，但不獲告知。主持人都是藝術家，我們不能直接，只能委婉提出心聲，有則改之，無則加勉，「主持委婉提出要求，可見幾痛苦。」他指，政府支持藝術創意，為何不能清楚講明界線，又指「發夢都無諗過呢度出事」。他指，停資助不會乞求，引起公眾注意是誰，今次協會被迫開記者會，先要求公眾注意。

1103 馮祿德表示，舞台設計當時純粹以美學出發，惟如有偏見去看整件事，「當帶個眼鏡有顏色，睇咩都有顏色。」他認為，尊子及蔡玉玲分別是畫漫畫及做紀錄片的編導，質疑難道漫畫不是藝術、電影不是藝術。

1101 他又指，藝發局12月8日約見協會副會長時拿著兩封信，告知不會繳付31屆頒獎禮尾款的資助及不會資助32屆頒獎禮。他續指，不明白為何作為支持本港藝術發展的藝發局在收到查詢時，就隨即停止資助，而非向協會了解。

1049 協會指，藝發局從來無要求協會就頒獎禮事先提交計劃，或事前要得到局方批准。而頒獎禮設有主題亦非這兩屆的事，「點解無發覺」。 馮祿德指，如果有這樣要的要求，「畀我哋都未必要。」他指，以往主題包括有「一團火」、「團聚」、「勇氣」，都是有鼓舞、團結意思，代表中國香港是團結，有盼望及未來。他續指，曾邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓，「依個唔係所謂搶fo ，而係配合個主題。」

1048 協會指，頒獎禮無負過藝發局期望，而頒獎禮亦是希望大家繼續做好戲戲作品，說香港有幾好，符合政府與特首的期望，間接幫藝發局達成推廣及本地藝術發展。

10:30 香港戲劇協會會長馮祿德表示，上次召開記者會已是六年前，當時因工廠問題而要尋找棲息地，兩次開記者會都是維護劇界尊嚴及權益。他表示，藝發局的指控閃爍其詞，希望局方可以作再一步澄清。

藝發局1月18日回應原文：

「第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮(「頒獎禮」)於2023 年6 月14 日假葵青劇院演藝廳舉行後，同時於網頁平台直播。「頒獎禮」後本局收到不少意見，包括本局委員和政府代表等，就「頒獎禮」的主題、內容、舞台設計及邀請非戲劇界的人士作頒獎嘉賓表達十分關注。有別於以往「頒獎禮」邀請戲劇界前輩及知名藝術家、政府代表、本局代表等作為頒獎嘉賓，貴會選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子（黃紀鈞）及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆頒獎嘉賓；加上台上兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，意有所指、語帶雙關。如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定，表示不能接受。



根據合約條款第3.3 及4.2 條，本局提供資助的前提是獲資助者持續履行合約條款及條件，且其表現令藝發局滿意；藝發局有凌駕性權利，可酌情更改或暫停支付、向上或向下調整、暫停發放、或要求獲資助者立即償還資助款項。



本局一直致力推廣及支持本港藝術發展，正如貴會於來函所述，本局一向與獲資助者保持良好及互信的合作關係。若獲資助者履行其謹慎管治、決策及運作的責任，確保其資助項目按資助目標、理念、內容、方法及預期成效進行，就其公帑運用對政府及公眾有所交代，本局絕不貿然行使其凌駕性權力，削減或取消資助。本局作為政府資助的法定機構，在照顧公眾利益的情況下，有責任確保公帑運用得宜。是次扣減資助乃經由本局藝術支援委員會先作審議，再交大會作終極決定，過程中已作審慎討論本局給予貴會多年資助的紀錄及貴會於是次「頒獎禮」作出不尋常的安排等因素後所作之決議。冀盼貴會於未來繼續舉行不單讓業界仝人公認之舞台劇獎頒獎禮，亦為社會大眾欣賞之年度盛事。」

