散工多番闖入非禮思覺失調女鄰居　官斥與強姦無異　囚5年半

散工闖入一名患思覺失調的中年女子家，涉向女方上下其手後，翌日要求口交被拒，他打了女方臀部一下。散工早前承認非禮罪，但爭議部份案情及否認普通襲擊罪，最後被裁定所有罪名成立。案件今（19日）在區域法院判刑，法官練錦鴻斥被告的行比一般掠食者更不堪，更無異於強姦，指他為了滿足自身慾望令事主自身嚴重的問題加劇。練官另指被告認罪但爭議重要案情，不但未有節省法庭時間，更使事主要出庭作供，判散工入獄5年6個月。



被告劉錡在區域法院認非禮等罪，但他不同意部份案情，令事主需出庭作供。

爭議案情令事主需出庭作供

被告劉錡（58歲，散工），被控猥褻侵犯另一人、普通襲擊兩罪。控罪指。他於2022年6月4日，在香港落馬洲某單位，猥褻侵犯女事主X；並於同月5日在同地，襲擊X。被告只承認非禮罪，即當日雖曾用手揸了X的胸部，但爭議他未有用手指插X的私處，故須召開紐頓聆訊。

官指被告無可能不知X精神狀態異常

練官判刑指，X是一名患思覺失調的獨居人士，屬法律上精神無行為能力者，故她並無能力、實際上亦無同意被告對其作出的行為。被告沒可能不清楚X智力和精神狀態均異於常人，他卻利用作為鄰居的相識之便，以食物、金錢利誘，屢次作出傷害X的行為。當X作出反抗時，被告自稱為黑社會以強逼X就範。

事主事後須多次入院治療

練官續指，X在事後變得情緒波動，有創傷壓力症候群的病徵，曾多次入院接受治療。練官直斥被告的行為比一般掠食者更不堪，指他為了滿足自身慾望，無視了弱勢社群的困難，令X自身嚴重的問題加劇。另被告雖然認罪但爭議部份案情，令到X不得不出庭接受盤問承受二次傷害，亦無節省到任何法庭時間。

斥被告行為與強姦無異

練官另指，被告的行為與強姦無異。且X在事件中可被視為未成年人，故判刑亦應與侵犯未成年人等量齊觀。考慮到以上種種因素，練官決定就兩罪分別以5年和1年作量刑起點，考慮到普通襲擊罪是非禮一事的延伸，兩罪部份刑期同期執行，即被告總刑期為5年6個月。

案件編號：DCCC 1138/2022