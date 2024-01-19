戲協嘆「咁真誠」頒獎禮觸礁　事件礙創作自主　促藝發局講明紅線

藝發局指上屆香港舞台劇獎頒獎禮損害聲譽或不利影響，包括邀請「當時充滿新聞話題」、非文藝界的漫畫家尊子及記者蔡玉玲擔任嘉賓，和司儀以「紅橋」和「紅線」為話題，終止資助頒獎和扣減最後一期撥款。



香港戲劇協會會長馮祿德表示，難料事件對業界創作自主的影響程度，「總知好大」。他指，「究竟條線係邊，依家咁寬容、咁真誠、咁尊重嘅頒獎禮，都居然觸礁、觸池，我哋其他業朋友點做創意?」



（黃浩謙攝）

馮祿德認為事件對業界有影響，若非觸及業界的尊嚴和福祉，「我唔想開㗎，好驚見傳媒㗎。」他坦言，戲協一直希望藝發局闡明「紅線」，但一直不得而知，直至發生今次事件，藝發局「某某然出手」，間接說明業界的疑慮是正確，「真係有條線，但條線無示範、無明列、好似改卷有marking scheme。」

他指，戲協尊重法律和國家條例，「誰人不愛國，明啦?」，又指「無理由唔愛媽媽同屋企，唔需要質疑。」他認為，紅線的細節可以慢慢商討，但不希望要業界揣測，「有時唔小心阿媽，踩錯落坑渠，話畀我哋聽條坑渠係邊啦。」，「今次行為話畀我哋聽，真係有坑渠阿仔，坑渠係邊你自己估下啦，從今次事例去揣摩，點揣呀? 到揣咗都中咗招，踩咗隻腳落坑渠，扭親、拗柴。」

劇協頒獎禮安排被停資助，他指，劇協猶如一個示範，反問如何叫業界不憂慮，「如何叫戰戰兢兢嘅朋友，點會唔會有更大嘅恐懼同疑慮呢?」他續指，劇協不介意被「利用」，但希望藝發局再三思決定，亦稱業界不介意當局講清「紅線」，「點解唔坦坦白白，又話互信溝通，講明啦，唔介意你講明，我哋會有生存之道，我哋仍然愛港愛國。」