尖沙咀海員俱樂部重建被指鋼筋有問題　屋宇署展開調查

屋宇署去年9至11月接獲市民舉報，指中間道11號海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題。根據項目註冊結構工程師向當局呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合規定，並無發現鋼筋質量問題。不過當中一個鋼筋測試報告顯示，該批次源自本應使用於葵涌打磚坪街105-113號發展項目的鋼筋，項目註冊結構工程師解釋，有關鋼筋到達葵涌的發展項目地盤時，已按法定要求及標準取樣並測試，惟其後部分鋼筋被轉送到中間道地盤使用。項目註冊結構工程師建議，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以證明符合標準。



屋宇署去年9至11月接獲市民舉報，指中間道11號海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題。（資料圖片）

屋宇署指，由於該批次的測試報告，本身不足以證明該批已經通過測試的鋼筋確實就是運到中間道地盤使用的那批，屋宇署遂要求項目註冊結構工程師作出解釋。其後，項目註冊結構工程師今年1月中提出建議，在使用該批次的鋼筋並已澆注混凝土的部分結構組件中，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以進一步證明其符合批准圖則及相關法例標準。

屋宇署現正在審議有關的建議，以確保有關鋼筋符合批准圖則及《條例》和相關規例的規定，以確保樓宇安全，釋除疑慮。

屋宇署表示，當局會就事件進行調查，若發現有人或承建商違反《條例》的規定，定必嚴肅跟進，包括考慮對相關人士及承建商提出檢控及或紀律處分。