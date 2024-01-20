垃圾徵費｜指定袋不可降解惹批評　環保署：可降解膠或更不環保

近日網上流傳環保署垃圾收費指定袋比普通膠袋不環保，環保署今（20日）發稿澄清指，所有聲稱「可降解」的塑膠均需要特定的環境和溫度才可以完全降解，但在香港的堆填區的無氧環境並沒有這些條件，並指部分「可降解」塑膠在天然環境如海洋中分解時更會碎片化而產生微塑膠，事實上更不環保。



署方指出，在選擇垃圾收費指定袋的物料時，環保署已考慮到袋的耐用性，以及環保原則，因此規定指定袋必須含有至少20%回收膠，以減少原生塑膠的成分。



環保署指，已考慮到袋的耐用性，以及環保原則，。（示意圖／資料圖片）

堆填區屬無氧環境 條件不適合「可降解」塑膠

近日網上流傳環保署垃圾收費指定袋因其指定袋無可降解成分，故比普通膠袋不環保。環保署澄清，所有聲稱「可降解」的塑膠均需要特定的環境和溫度才可以完全降解，例如在紫外線或高溫環境下；但在香港的堆填區的無氧環境，並沒有這些條件，因此塑膠在堆填區需要長時間分解。

署方又指，部分「可降解」塑膠，尤其是氧化式可降解塑膠，在天然環境如海洋中分解時更會碎片化而產生微塑膠，加劇其在天然環境的有害性和阻礙回收再造，事實上更不環保。有些地方如歐盟已禁止使用氧化式可降解塑膠，而香港亦將於今年4月22日開始禁止製造和售賣氧化式可降解塑膠產品。

指定袋必須含有至少20%回收膠

環保署表示，在選擇垃圾收費指定袋的物料時，環保署已考慮到袋的耐用性，以及環保原則，因此規定指定袋必須含有至少20%回收膠，以減少原生塑膠的成分。