今日必看8分鐘｜渣馬發哥再度參賽｜Toyz直播踢館餐廳嫌難食

渣打馬拉松2024｜田總指842跑手受傷 醫管局:39人送院 1死1危殆

每年一度的盛事渣打香港馬拉松今日（21日）舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事，人數回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。

田總表示842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷，21人需要送院。其中1名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。醫管局則指，截至下午4時共39人送院，當中1人離世，1人情況危殆。

渣打馬拉松｜全馬半馬尖沙咀起跑 發哥再度參賽 指不滿意成績

渣打馬拉松2024今日（21日）舉行，今年有逾7萬名「跑友」參加賽事。全馬及半馬在尖沙咀彌敦道起跑，位於尖沙咀彌敦道附近的美麗華商場附近，凌晨4時起，已有一批「精英」跑手提早熱身預備。

有參賽10年的「全馬」跑手指，希望今屆可以破自己紀錄，更望成為「萬金先生」，成功獲取1萬元獎金；而跑手們亦不約而同指，今年天氣比上年更好，更適合跑馬拉松。

渣打馬拉松｜3萬人跑10公里賽 氣溫不似預期 有跑手中途除羽絨

渣打馬拉松今日（21日）舉行，10公里賽早上5時40分在北角東區走廊開跑，共3萬多人參加，分成8組起步。一道冷鋒昨晚（20日）至今早橫過華南沿岸，天文台料今日氣溫比昨日日間低約10度。有跑手有備而來，穿上羽絨作賽，未料氣溫不似預期般清涼，中途除下羽絨。

TOYZ劉偉健直播踢館超哥餐廳嫌難食 當街被揍畫面曝光

電競遊戲《英雄聯盟》（LOL）前世界冠軍，香港人Toyz劉偉健20日（周六）晚上到網紅「超哥」在台北新開的餐廳用餐，並全程直播。Toyz期間不斷說餐點難吃，導致超哥不滿並當街毆打Toyz，Toyz被打到頭破血流、衣服被扯爆的畫面曝光。

Toyz送醫後深夜到警所進行筆錄，並提告超哥傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等罪嫌，警員立即以準現行犯身份逮捕超哥。

美林邨𠝹刀襲擊案 女子探父遇險 陌生男箍頸掩嘴罵 一定要你死

大圍美林邨今午（20日）發生襲擊案，一名女子在美槐樓高層步出升降機時，遭一名陌生男子撼頭埋牆，更遭對方以𠝹刀𠝹傷。消息指，女事主本身並非居於美槐樓，她是到上址探望父親時遇襲，疑兇當時更出言恐嚇：「今次你走唔甩，一定要你死！」

林鄭圓方買抹手紙 一男子扮玩手機全程跟到實

前行政長官林鄭月娥卸任後一直較為低調，但她的事蹟和言行至今仍留存在市民心中，例如便利店半夜原來無廁紙賣。有讀者向《香港01》報料，指他發現林鄭在圓方一間超級市場購物，而發現的原因，是因為旁邊一個男人很可疑！

有片｜大埔廣福街市兩餸飯店起火冒煙 店員拖水喉自救

大埔廣福街市發生火警，今日（21日）下午1時23分，街市內一間兩餸飯店疑爐頭搶火冒煙，頓時火光熊熊，店員自行拖水喉灌救，但火勢依然猛烈。消防接報到場將火撲熄，事件中無人受傷，毋須疏散。

有片｜大埔廣福街市兩餸飯店起火冒煙 店員拖水喉自救

今（21日）晨8時許，一輛輕型貨車沿青山公路向屯門市中心方向行駛，駛至嶺南大學對開時，撞向路邊近行人路的2名路人、路牌及欄杆後翻側。警方及救護車接報到場，2名分別66歲72歲的路人交通意外中手腳受傷，清醒被送往屯門醫院治理。經初步調查，一名姓何（50歲）的男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。警方封鎖現場調查，現場至少2列欄杆被撞毀，涉事車輛的零件、車牌及罰款通知單散落一地。

屯門輕型貨車失控撞2路人掃欄翻側-中年男司機涉醉駕被捕

今（21日）晨8時許，一輛輕型貨車沿青山公路向屯門市中心方向行駛，駛至嶺南大學對開時，撞向路邊近行人路的2名路人、路牌及欄杆後翻側。警方及救護車接報到場，2名分別66歲72歲的路人交通意外中手腳受傷，清醒被送往屯門醫院治理。經初步調查，一名姓何（50歲）的男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。警方封鎖現場調查，現場至少2列欄杆被撞毀，涉事車輛的零件、車牌及罰款通知單散落一地。

假硬幣再現？疑假10元硬幣相片瘋傳 網民看1點震驚：好值錢！

香港出現10元假硬幣？有網民在網上發文表示，他收到1枚10元硬幣，但見硬幣上的圓圈色彩移位出界，質疑是否假硬幣，「好似有啲怪，係唔係假幣？」。帖文引來其他網民熱議，有人估計是假幣，「咁粗製濫造，似係假」；但也有多名網民認為並非假幣，而且相當「值錢」，「錯體，好值錢」、「我都仲有喺度，中間個十蚊金色甩出嚟」。