DSE2024｜5.08萬人報考　選修三科考生增近一倍　生物科最多人讀

考評局今日（23日）公布今年中學文憑試報考統計資料，總報考人數為50,803人，較去年減少20人，微幅0.04%。另外，自高中核心科「改革」釋出課時，通識科被公民科取替後，更多學生傾向選修三科，今年報考七科的考生較去年明顯增加近一倍。最多學校考生報考的甲類選修科目為生物、化學及經濟。



香港考評局今日（23日）公布今年香港中學文憑試報考統計結果，總報考人數為50,803人，較去年微跌20人。（資料圖片／鄭子峰攝）

報考七至八科考生人數均增加

截至 2023年12月15日，有50,803人報考今屆中學文憑試，較去年的50,823人，微跌20人。今年學校考生共有43,295 人，而自修生則有7,508人。

隨著高中四個核心科目改革，包括公民與社會發展科取代通識教育科，選修3科和4科的學生人數分別較去年大幅增加94%和2.6倍。選修3科的學校考生今年有17,840 人，佔整體41.2%；相較去年的9,183人，佔整體21.3%，比例明顯增加近20個百分點。至於選修四科的學校考生則有517人，較去年145人增372人。

公民科課程本學年已在中四級展開。（資料圖片）

選修科最多人報讀生物 最少人報讀音樂

最多學校考生報考的甲類選修科目為生物科，共13,645人；其次為化學科，有12,396人；而經濟科有12,317人。而最少學校考生報考的甲類選修科目為音樂科，只有161人；其次為科技與生活科，有184人；而英語文學科有 208人。

公民科首開考 逾2000人自修

另外，首屆公民科學生將於今年應考文憑試，總報讀人數為45,099人，其中學校考生有42,889人，而自修生有2,210人。