新春24小時通關疏導即日客　卓永興：不應以交通為由困住旅客喺到

行政長官李家超今日（23日）宣布，農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫相應延長服務。署理政務司司長卓永興下午稱，估算年三十晚及年初二的慶祝活動後的四小時，即晚上9時至凌晨1時，單單四小時鐵路及其他交通工具可提供每晚合共80,000人次運力，足夠應付往內地旅客。卓永興稱，同意要有更多方法去吸引旅客留港，但不應該以交通為由「困住旅客喺到」。



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署理政務司司長卓永興表示，他已召開大型活動過關统籌會議，在得到內地部門支持下，深圳灣口岸春節期間提供通宵旅客及泊車清關服務，深圳灣口岸會繼續開放至翌日早上六時半，讓旅客可以24小時過關。

卓永興指，為了達到更好分流，落馬洲皇崗口岸只會允許持有落馬洲皇崗許可證的車輛於通宵期間過關，沒持相關許可證車輛屆時只可以使用深圳灣口岸，而運輸署亦會設立指定行車線予公共車輛駕駛。

被問到為何羅湖口岸只可以在兩日延長2小時服務，卓永興解釋，因為延長羅湖口岸服務要有鐵路配合，而每晚鐵路都要進行維修。運輸及物流局局長林世雄補充，已盡量平衡乘客需要及鐵路維修的需求。