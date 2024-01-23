DSE2024｜考評局首統計內地DSE生數目　今屆1400人 　逾9成自修生

隨著考評局宣布將內地設立文憑試考場後，吸引不少內地生報考文憑試。考評局回覆《香港01》查詢，首次統計內地文憑試考生數字，今年有1400人報考，當中92%屬自修生。



以往內地生報考DSE的人數，包含在「持非香港身份證報考」的考生數據當中，考評局今年拒絕一如以往提供。翻查資料，去年有299人持非香港身分證報考文憑試。



首次統計內地文憑試考生數字，今年有1400人報考。（資料圖片）

考評局指2024年文憑試，共有約1,400名於內地就讀的學生報考文憑試，當中包括持香港身份證及非香港身份證。

約1400名內地文憑試考生當中，有約110名內地「與考學校」的學生以學校考生身分報考，其餘約1,300名學生則以自修生身分報考文憑試。

考評局拒透露「持非香港身份證報考」數字比較

以往考評局稱考生報考時，只須提交其香港身分證或有效身分證明文件，不須申報國籍，所以考評局過往未有提供內地生報讀文憑試人數，只會提供「持非香港身份證報考」的考生數據。

不過，考評局今年拒絕提供有關數據。翻查過去傳媒報道及立法會資料，過去十年持非香港身分證報考文憑試的人數由41人至299人不等。去年有299人持非香港身分證報考文憑試，當中281為自修生。

過去十年持非香港身份證考DSE人數及佔整體考生百分比：

2023年：299人 （0.6%）

2022年：316人 （0.6%）

2021年：204人 （0.4%）

2020年：283人 （0.5%）

2019年：402人 （0.7%）

2018年：184人 （0.3%）

2017年：55人 （0.09%）

2016年：42人 （0.06%）

2015年：41人 （0.06%）

2014年：44人 （0.06%）

