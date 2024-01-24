黎智英案・五｜深信外國勢力能成政治保護　黎續用蘋果推廣其理念

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉違反國安法的審訊繼續，《蘋果》的前社長張劍虹繼續作供，他提到在2019年反修例運動持續，黎智英認為當時「和」及「勇」兩大抗爭陣營需要團結，才會有機會成功，若分化便會把激進者孤立，這思維亦成了《蘋果》該段時間起的採訪方向。



此外，黎亦相信外國勢力可成《蘋果》政治上的保護，認為若有西方政客訂閱《蘋果》英文版，中共想「搞」《蘋果》便會遭到制裁。至2020年5月，人大宣布定立香港國安法，黎透過《蘋果》的網頁發起「一人一信救香港」運動，呼籲讀者發請願信給美國總統及國務卿等人，促請美國出手干預，希望能以制裁等方式令中共三思這「災難性的行動」。



聆訊第14日 和勇合一成蘋果編採方針

張劍虹稱，黎劍英認為抗爭者要團結一致才能成功，對於激進示威者的暴力行為，如打爛舖頭等，是年輕人的勇及投入運動的表現，若分化會孤立這些較激進抗爭者。當時《蘋果》的編採跟隨這方向，以和勇合一方向報道，亦會用一些如：「全城抗爭還拖」、「和勇 是政權，逼我進代」等標題。

此外，黎亦會推薦一些反共的作家到評論版，張認為黎相信外國勢可成為《蘋果》的政治保護。2019年11月，美國時任總統特朗普簽署《香港與民主法案》時，黎在飯盒會亦會向下屬稱他贊同特朗普的做法，更指特朗並非「得個講字」，形容特：「有做嘢」。

2020年5月，蘋果日報發起一人一信救香港。（網上圖片）

發起一人一信救香港運動

至2020年5月宣布訂立《香港國安法》後，黎智英指示《蘋果》要發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人透過Twitter、Facebook等渠道，向美國總統、副總統及國務卿寫請願信，促請美國「出手干預」立法的事。黎不但在《蘋果》頭版宣傳，更附有請願信範本，內容提及想透過國際壓力，令中共三思這「災難性的行動」。

黎智英被指違反國安法受審。（羅君豪攝）

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022