今日必看8分鐘｜港女港鐵斥男學生視姦｜英鋼琴家直播遭華人打斷

踎地港女大鬧港鐵斥男學生視姦：眼神唔舒服 乘客齊反擊結局是...

男生看女生一眼是性騷擾？本港網絡瘋傳1段「港女大鬧港鐵」的影片，有穿短褲的港女乘搭港鐵等下車時「踎地」，當時有男學生望了一眼，詎料港女看到後即大爆發，批評男學生「視姦」用眼神性騷擾她，「你睇一眼令我唔舒服！」，又以近乎破音聲線與同行男友圍罵男學生，並逼問學生是否知道性騷擾定義，斥責「望乜X啊……你性騷擾我！」。最終男學生在2人逼迫下報警處理，而車上多名乘客看不過眼，幫忙反擊，最終讓男學生平安渡過難關。

美孚新邨單位疑電暖爐起火 冒火舌濃煙 3母女被嗆醒慌忙逃生

本港氣溫驟降，巿民使用電暖爐、電暖毯等保暖產品要小心。荔枝角美孚新邨一個單位，今日（24日）早上懷疑因電力負荷過重致電暖爐起火，瞬間陷入火海，單位3母女慌忙逃生，最後全部送院。

荃灣川龍街「新界仔」蔬果檔起火 濃煙密佈途人冒寒圍觀

荃灣川龍街有蔬果檔發生火警。今晚（23日）8時01分，川龍街與河背街交界地舖「新界仔」起火，冒出大量濃煙，驚動多人報案。消防趕至動用一隊煙帽隊及一條喉灌救，晚上8時18分大致將火救熄。火警中，幸無釀傷亡，亦毋須疏散，但吸引大批途人冒寒圍觀。有目擊者稱事發時「好大煙」；網上片段亦可見，現場濃煙密佈。消防及警方經初步調查後，懷疑店內有電燈泡短路引起火警。

無懼寒冷天氣如常游早水 泳客：日日游 鍛鍊身體為要

本港氣溫持續寒冷，天文台錄得巿區最低溫度攝氏6.5度。不過，寒冷天氣無阻習慣游早水的泳客，今日（24日）清晨時份，紅磡大環山公園外的海邊，仍然有泳客落水。有女泳客指，雖然有些寒冷，但游早水對身體好，舒緩其痛症很有效。

亞洲盃直擊｜港足0：3負巴勒斯坦分組賽出局 艾華頓末段12碼宴客

香港足球代表隊（港足）力爭以最佳小組第三名資格晉身亞洲盃16強，他們在香港時間今晚11時出戰C組最後一場分組賽對巴勒斯坦。今仗港足主帥安達臣再次變陣，今屆賽事首次派出年輕小將米高在前線夥拍安永佳和艾華頓攻堅，全力爭勝，門將亦由首次上陣的謝家榮，取代葉鴻輝。在這場非勝不可一戰，港足上半場發揮反不及頭兩仗，半場落後一球。下半場港隊再失兩球，末段港隊曾在破蛋機會，奈何艾華頓主射十二碼宴客，港足終以0：3落敗，三戰全負未能晉身16強。

23條立法｜鄧炳強未正面答何時諮詢 僅稱：早一日立法少一日風險

《基本法》23條立法已提交至今年立法議程，《香港01》昨天（23日）引述消息指，當局最快於農曆新年前就23條立法展開公眾諮詢，很可能採用「藍紙草案」。保安局局長鄧炳強今日（24日）在立法會被記者追問時未有正面回應何時展開公眾諮詢，僅表示：「咁我諗23條立法係要盡早做，早一日立法，就少一日嘅風險」。

港鐵東鐵綫九龍塘站 列車車底冒煙 全車乘客急疏散

今日（24日）上午8時52分，港鐵東鐵綫一列南行列車，駛至九龍塘站時車底冒煙。車長隨即通知控制室，並疏散車上所有乘客。事件中無人受傷，列車服務輕微受阻，其後已回復正常。港鐵事後安排涉事列車駛到旺角東站側線的路軌，列車車底傳出焦味，消防員在第6卡調查，暫未知事故原因。港鐵回覆《香港01》查詢表示，涉事列車其後被安排返回車廠作詳細檢查，工程人員正調查事故成因。

打斷英鋼琴家直播演奏爆衝突？中國事主稱遭歧視：他彈奏辱華歌曲

1月19日，英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，突然遇到一群手持五星紅旗、自稱來拍中國電視節目的中國人要求停止拍攝，理由是自己有肖像權，不願意被鏡頭拍攝到。