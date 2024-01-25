垃圾徵費｜指定袋明日開賣　Carousell已有人放售　較官方平55%

政府早前公布垃圾徵袋會延遲至8月1日才推行，不過售賣指定垃圾袋的日期則不延遲，部分商戶將於明天（25日）起發售。不過，記者近日發現，本地拍賣網站Carousell已有人放售聲稱「環保署指定垃圾袋」，只需7.5元已可購買10個15公升的「環保署指定垃圾袋」，售價較官方便宜55%。同一買家在另一帖文指出，現得只有15公升的指定垃圾袋有貨，最低消費要買20個。記者正就事件向環保署查詢。



垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

政府早前公布將如期售賣指定垃圾袋的日期，最快明天發售。但在未開賣前，早前已有內地購物網站售賣聲稱為本港的指定垃圾袋，環境局局長謝展寰早前曾就事件表示，就初步調查涉及的垃圾袋為2018年垃圾收費實踐計劃下，提供給住戶試用的模擬指定袋，而非用於日後實施的垃圾徵費。

記者發現，本地拍賣網站Carousell有人放售聲稱「環保署指定垃圾袋」，指只需7.5元則可購買10個15公升的指定垃圾袋，為官方售價便宜約55%。賣家在圖片中標明存貨只有6包。

同一賣家在另一帖文則貼出，影有20公升的指定垃圾袋的照片，並在內文指出，指定垃圾袋有分10公升、15公升及20公升，惟現得只有15公升的指定垃圾袋有貨，而售價則為10元一包，最低消費要買20個。《香港01》正向環保署查詢有關事件。