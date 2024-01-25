今日必看8分鐘｜油麻地比熊犬遭抱走｜李家超斥謝偉俊用詞挑矛盾

天眼直擊｜油麻地比熊犬 「狗店長」遭四眼男抱走 狗主斥：好可恥

油麻地驚現偷狗賊！上周一晚上（15日），吳松街一間藥房的比熊犬狗店長「小龍」，遭一名四眼賊男從貨車上抱走，全程被鄰近大廈「天眼」拍低。片中可見，有人事前在貨車徘徊，四處張望，打開車斗門後將施然將「小龍」抱走離去。據了解，疑犯曾與東主一名友人交談約20分鐘，東主梁先生事後已報警，惜至今仍未有好消息，「唔係錢嘅問題‥‥‥畀返隻狗仔我啦‥‥‥呢啲行為係好可恥！」

特首交流會｜謝偉俊批高壓執法親小紅書 李家超斥黑暴用詞挑矛盾

特首李家超今日（25日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。選委界立法會議員謝偉俊關注當局「全天候車輪戰」打擊書店，便衣「活捉」亂過馬路市民，親「無納稅」小紅書，持續激化官民矛盾，冀增加退稅寬免、削減苛捐雜稅，紓緩民怨，緩和「法家治港、嚴刑竣法」的社會紛圍。

23條立法｜李家超：香港人太君子唔知世途險惡豺狼當道

特首李家超今日（25日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論兩大議題，包括推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。李家超表示，基本法23條立法準備工作已在衝線的直路，形容「早得一日得一日」，當局正研究加入「科技中性」條文，應對日新月異的科技變化，不需要經常修例。

他又透露將加強「應變反駁隊」，針對來自敵對勢力網上文宣，並已準備「直接聯絡機制」，當出現立法新問題可以清楚解答，形容香港人太君子，「唔知世途險惡，唔知豺狼當道，亦唔知道世界咁多小人」，稱經歷2019年傷痛明白要防小人。。

換新鈔｜幾十人寒冬下排隊 股樓齊跌不減市民利市錢：500蚊畀孫

【換新鈔／迎新鈔／利是／利市／換新鈔2024香港／滙豐換新鈔2024／網上預約換新鈔2024】新春將至，香港3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打今日（25日）起至年三十晚（2月9日）可兌換新鈔及「迎新鈔」。

農曆新年將至，滙豐銀行由即日起至周六（27日），將提早營業時間至早上8時正，讓市民排隊換新鈔。惟今早天氣嚴寒，銀行再提早半小時開放，讓數十名排隊長者可到室內取暖。雖然香港股樓齊跌，但有長者稱不減利市金額，預料向孫仔派500元利市。亦有市民不認為本港經濟低迷，稱會派更多利市求開心。

醫療券詐騙｜蠱惑中醫涉串謀逝者家屬冒簽呃資助 警將軍澳拘13人

政府自2009年起推出「長者醫療券」計劃，冀協助長者選擇切合需要的私營醫療服務，卻成為貪心份子斂財之機。警方過去兩日（24及25日）以涉嫌「串謀欺詐」罪拘捕9男4女，揭發已登記參加醫療券計劃的註冊中醫師、中藥診所負責人及已故合資格領取醫療券人士的家屬涉串謀詐騙，有家屬冒充已故親友前往涉案中醫診所使用醫療券，與中醫師合謀冒簽「醫療券使用者同意書」騙取資助；行動中，亦發現有藥房負責人聯同中醫師以高出10倍價錢，向長者推售安宮牛黃丸等產品後拆帳，案中涉款共約4萬元。

沙田馬場夜馬意外 騎師何澤堯策騎馬匹「浪漫風采」時墮地受傷

沙田馬場24日晚上夜馬賽事發生墮馬意外。晚上10時許，意外為第八場第三班1650米泥地賽事。事發時，領先馬匹正轉入400米最後直路前的彎位，其時，由騎師何澤堯策騎的8號馬「浪漫風采」，突然發生墮馬事故，人仰馬翻。據知何受傷清醒，事後由救護車送院治理。暫時仍未得知涉事馬匹傷勢如何。該場賽事最終由9號馬「無心睡眠」勝出。

旺角私人住宅外工人追薪過年關 指被拖欠逾300萬元工程費

今日（25日）早上10時許，旺角煙廠街一私人住宅外有6名工人追薪，指工程完工接近半年，大判仍然拖欠工程費約300萬元。工人到場拉起寫有「公理何在，會爭取到底 」、「無良僱主，有汗出冇糧出」 及「入伙一年唔找數，年近歲晚迫死判頭，工人冇飯開」的橫額抗議。《香港01》向大判「華營建築有限公司」查詢，「華營」表示據他們了解，該項目的分判商正與其下之分包商調解爭議，公司已責成相關分判商盡快處理，並儘速解決欠薪事宜。

亞洲盃｜港隊代表返抵香港 葉鴻輝冀港足贏波展現真正進步

香港足球代表隊在亞洲盃決賽周以C組末席完成旅途，球員於這兩天陸續返港，離港征戰近半個月的葉鴻輝獲太太與兒子迎接。這名港足隊長以「過程好但結果不好」形容亞洲盃之旅，「在強隊身上贏波才是真真正正的進步」。

C朗深圳賽事取消 大批球迷衝破警方防線進入酒店喊「出來道歉」

國際足球超級巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）原定24日在深圳的球賽，在比賽前一刻突然宣布因身體因素取消。大批球迷23日在C朗下榻的酒店外，高喊要求出來道歉，警員舉旗警告，其間球迷一度衝破警員防線進入酒店內，表示要主辦單位給個交待。