2023年12月區議會選舉投票日電子選民登記冊故障，特首下令要進行調查，選管會今日公布相關調查中期報告。《香港01》直播記者會情況。



記者會由選管會主席陸啟康主持。選管會委員及電子選民登記冊系統故障事件專責調查小組主席文本立、選管會委員石丹理，及政府資訊科技總監辦公室、選舉事務處和香港警務處網絡安全及科技罪案調查科代表亦會出席。文本立表示，系統的兩個程序存在設計問題，運作時間愈長，運算的負擔就愈大，最終超出系統負荷而故障。



舉管理委員會今日（26日）向特首提交區議會選舉投票日，電子選民發記冊系統故障事件的中期報告。選管會主席陸啟康表示，當日大部份時間順暢，但晚上7時許出現故障。

專責小組由選管會委員文本立領導，成員包括政府資訊科技總監辦公室、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科，以及選舉事務處資訊科技管理部。

負責調查事故的專責調查小組主席文本立表示，過去六星期專責小組舉行多次會議，進行一系列模擬測試，查找成因。及後發覺，事發時電子選民登記冊系統伺服器的中央處理器負荷接近100%。小組測試後，發現系統的兩個程序存在設計問題，運算所需時間會隨投票時間過去而不斷上升，即隨投票時間長、運算時間都長，到下午7時37分，即選舉進行11小時後，中央處理器終告不堪負荷無法運作。

▼12月10日 區議會選舉進行期間電子選民登記冊故障▼



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程式「單列輪候」不必要地佔用大量伺服器資源

此外，他表示發覺另一個系統設計間題，導致個別工作程序在數據庫中會出現「單列輪候」處理的情況，會不必要地大量佔用伺服器中的資源，由於有關資源與其他程序共用，包括發票程序，令系統難以執行發票程序，是不能發票的主要原因。

及後特邀香港大學兩位教授參與調查，同意本次測試，導致今次事故的兩個程序問題，是由選舉事務處資訊科技管理部人員因應今次區選運作需要而作出的系統設計改動，沒有充分的荷載測試導致意外發生。

本身有三重確認安排，第一重團隊測試、第二重個人資料安全、系統保安測試、第三重有技術諮詢委員會進行全面審視。他表示未有發揮應有作用，沒有全面充分測試，改動闡述沒有提醒改動，以作出恰當的建議。專責小組認為要加強角色，加強基礎。

▼12月10日區議會選舉 選管會就電子選民登記冊故障見記者▼



外部無法接入 因此並非系統受到攻擊

他又稱，電子選民登記冊系統的設計屬「封閉式」系統設計，除了選務人員可透過選舉事務處所提供的平板電腦登入外，任何其他外部人員或裝置均會被防火牆阻拒而無法與之連線，因此屬安全設置。專責調查小組全面檢查後，未有發現任何外部裝置企圖登人系統的記錄，因此可基本排除遭受外部攻擊的可能性。

此外，他表示警方亦仔細審視了投票日各投票站的運作情況，以及系統設計的問題調查，都沒有發現任何證據或跡象顯示有人試圖惡意破壞或影響系統正常運作的情況。

▼2023年12月12日 行政長官李家超出席行政會議前見記者▼



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文本立表示，今次電子選民登記冊系統出現故障的主要原因，是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時，未有充分考慮其在質際操作時可能會引起的流量影響，因而沒有作充分和全面的承載測試。

以及，而當其向另兩重確認架構提供修訂閘述時，又沒有充分關明其修訂詳情及可能引致的各種影響：導致該兩重架構在此修況下未能做區了解系統設計改動所可能引致的後果。

雖然專責調查小組基本掌握成因，會繼續聯同專家繼續調查，避免再發生，確保日後選舉安全有效進行。

陸啟康對事件造成不便再次表示歉意，選管會當日盡快努力盡快恢復程序運作，沒有影響選舉公開公平進行，會務求杜絕再次發生。

被問及意外涉事員工多少，以及會否停職，文本立表示，專責小組要查清事實、提出建議，改善措施就會在最終報告處理，其他人事問題給予行政方跟進。他表示三重認證沒有防止意外發生，已經給予建議希望杜絕問題再次發生。

對於會否問責，陸啟康表示，12月11日當日答案已經是最真誠的答案，沒有補充。被指今次出意外的部門是否選管會的下屬，作為首長會否問責，陸表示選舉事務處不是選管會部門，但選管會在任何選舉事務都有主體責任。

▼12月10日 區議會選舉進行期間電子選民登記冊故障▼



統計總投票出錯投票率修訂為27.59% 不影響結果

此外，陸啟康表示，在區選結束後所公布的總投票人數和總投票率有誤算，導致出現誤差。

當日公布結果是投票人數1,193,103人，投票率是27.54%，但選舉事務處在選舉結束後進行就各選舉相關數據的覆核時發現，實際投票人數應為 1,195,331人，即增加2,138人，投票率則為27.59%，即增加0.05%

他表示，例行複檢發現誤差，誤差主要由於在選舉當日因電子選民登記冊系統出現故障，而採用後備紙本模式發票，期間發出的選票數目無法由電子選民登記冊系統計算，因此在投票結束後須由每個投票站進行人手計算，將相關統計數據傳真至數據資訊中心作統一計算。

不過，由於當中涉及608個投票站、邊境投票站、當時時間十分緊迫，漏算了在專用投票站的投票人數，即專用投票站是指一些設於懲教院所及警署供被拘留選民投票的投票站。

合共2,138張在專用投票站，就是2,138名投票人士漏算。陸指，由於該等選票在投票結束後已運往相關大點票站進行點算，因此在實際計算個別候選人的得票時已計算在內，整個點票過程公開，他強調選舉結果絕對、絕對沒有受到影響。他多次強調結果絕對絕對絕對沒有受到影響，再三覆核沒有其他誤差。