盛事經濟｜黃偉綸：盛事「浪接浪」共約八十項　設盛事統籌協調組

財政司副司長黃偉綸今日（26日）公布香港今年舉辦的盛事，他形容是「浪接浪」共八十項盛事會在本港舉行。他指盛事不單帶來經濟收入，有更多無形收入，包括感受到香港的動感。政府又會成立由他任組長的盛事統籌協調組。



他又指，香港在吸引盛事落戶上有三方面可改進，第一是會主動出擊爭取更多盛事落戶香港，及為已在港舉辦的盛事增值，加入具本地特色或美食等主題的活動、第二會加強統籌，成立跨部門盛事統籌協調組，由他任組長確保在港辦的盛事獲足夠支援，而旅發局會則提供一站式聯絡角色，了解主辦方的需要及作評估及向政府提交報告、第三是加強全城參與的氛圍，港台推出「盛事全城」節目介紹最新資訊，而新聞處會與其他機構商討如何推廣。



財政司副司長黃偉綸。（資料圖片／林靄怡攝）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則指，今年流行文化節會在4月舉行，他又預計今年有二十項大型國際體育活動，包括桌球、網球等活動。

Chubby Hearts 首度在亞洲展出

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛博士指今年有九項大型盛事在港舉行，包括亞洲首度展出「Chubby Hearts Hong Kong」引入英國知名設計師Anya Hindmarch的巨型設計裝置Chubby Hearts，下月情人節至元宵節期間，即2月14日至24日在中環皇后像廣場花園，全球首次展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，以及計劃於港九新界多個地標和旅遊景點包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等，每天「快閃」展出直徑約3米的飄浮紅心，並與本地創意單位合作，鼓勵遊客和市民在「打卡」之餘，同時深度探索香港各區，展示香港獨特的浪漫和迷人景致，預計可吸引逾10萬人次參觀。

金庸百年誕辰紀念

他又指，今年為香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰，委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事，包括3月15日至7月2日期間，中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色，呈獻10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、 《射鵰英雄傳》郭靖、「老頑童」周伯通、《雪山飛狐》胡斐等。

同場還重現《射鵰英雄傳》的蒙古包，結合數碼創意科技介紹各小說的武俠角色，以沉浸式創新手法全新投入「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」的武俠世界。香港文化博物館亦會於3月15日至10月7日期間，舉辦金庸武俠人物雕塑展，展品亦是由任哲所創作，並輔以多媒體展示方式，歡迎旅客屆時到訪不同地點，拍照「集郵」更多金庸角色。他指，預計此活動可吸引46萬訪客。

國際「潮人」盛事ComplexCon首度「跳出」美國在港舉行

至於第三項盛事為3月22至24日的美國著名國際流行文化盛事ComplexCon，首度在美國以外地區舉辦，在委員會的支持及牽線下，選址香港的亞洲國際博覽館，佔地約40萬平方呎。ComplexCon為全球最大型的潮流文化盛事，每年在洛杉磯舉行，每場超過5.5萬人參加。

鄭志剛指，今次「ComplexCon香港2024」將有多個頂尖潮流品牌參與，展出最新時尚產品設計及藝術，預計會吸引逾3萬名年輕遊客及市民參與。

▼2023年11月30日 LV時裝秀會場內外▼



+ 27

▼2023年11月30日 追星族LV時裝秀外圍等偶像▼

