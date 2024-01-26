垃圾徵費｜指定袋今開售　家居店齊9款袋　店員稱有查詢但沒購買

垃圾徵費8月實施，9款指定垃圾袋則於今日（26日）起率先在三間零售店旗下分店開賣，包括OK便利店（Circle K）、foodpanda門市及實惠。今日上午的沙田實惠分店，已於店內近門口放置9款不同尺寸指定袋可供購買，職員指有市民前來查詢，但暫未有人購買。



9款指定垃圾袋容量由3公升至100公升，售價由三毫子元至十一元，指定袋上印有二維碼供市民查閱該袋的批次，袋上亦印有環保署標誌。市民可於特定連鎖便利店、超級市場或網上平台購買垃圾徵費指定袋。位於沙田實惠門店，已於店內近門口放置9款不同尺寸指定袋可供購買。門市職員指有市民前來查詢，但未有人購買。

陳太太預計年中才會考慮購買指定袋。（容嘉儀攝）

垃圾徵費9款指定袋收費。（環保署圖片）

15公升指定袋放8.5公斤物品晃動20次 袋背現小孔

記者早前跟環保署「照辦煮碗」找來 17樣相同、或是重量和大小相若的產品，總重量約8.5公斤（18.7磅），以測試15公升指定袋能否承受得起。當中大部份為罐頭，另有兩枝樽裝豉油、一筒蘋果、兩枝洗潔精（其中一枝有唧咀）。

17樣物品放入第一個15公升指定袋後，記者將其拿起，8.5公斤不輕，不過這個背心型指定袋未有斷裂，與官方測試一致。然後又跟環保署影片，將重重指定袋上下晃動10次，未有斷裂或破損；再晃動多10次，右下邊有點擠薄（較淺綠），但初步未有破損，其後檢查後方下面有一個細窿。

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學環保署上下晃動10次 15公升指定袋無斷裂或破損

由於第一個15公升指定袋總共晃動20次，比官方測試多一倍，故此記者再用另一個15公升型號測試，上下晃動10次，結論未有斷裂或破損，只是變皺了及部份位置變薄。

20公升指定袋被洗潔精唧嘴刺穿

記者之後測試20公升指定袋，屬一般家庭用的平口垃圾袋。同樣將17樣產品放入袋內，洗潔精唧嘴跟環保署測試一樣，特別放近袋邊，然後綁好袋口，拿起後上下晃動十次，未有斷裂。不過其後發現一邊有破損，料是洗潔精唧嘴刺穿成，跟環保署的測試出現同樣結果，記者檢查時稍為大力令「傷口擴大」。

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測試三款平口垃圾袋 無法承8.5公斤物品斷裂

為對比質素，記者測試市面上有售的三款平口垃圾袋，同樣放入17樣產品，再拿起及上下上下晃動10次後，未有破損，但再上下晃動到第五次時，袋口就裂了；惠康Meadows中垃圾袋表現則一般，綁好袋口拿起，晃動一下就斷了；日本城Japan Home垃圾袋晃動了三下也在空中斷裂。

不過要留意，8.5公斤是甚重，一般家庭不太可能會放這麼重的垃圾在一個垃圾袋，所以這三款垃圾袋無法承受而斷裂不足為奇，這項測試只顯示環保署指定袋較為堅靱。

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▼垃圾徵費指定袋防偽資料及核實方法▼

