海員俱樂部鋼筋鑿驗決定屋署料2月完成　覆檢iCITY未見明顯欠妥

尖沙咀海員俱樂部重建工程項目被舉報有鋼筋質量問題，屋宇署其後發現部份鋼筋本應使用於葵涌打磚坪街發展項目（iCITY）的鋼筋，正要求該項目註冊結構工程師解釋，亦正考慮是否需要隨機開鑿抽取鋼筋樣本測試。



屋宇署今回覆查詢時指，正就抽樣測試安排商議，以確保建議符合相關建造標準及在安全情況下進行，預計審議工作將於2月下旬完成。另外，就iCITY發展項目，屋宇署已複檢相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情況。



須確認所用鋼筋數量位置、鑿驗對樓宇影響

尖沙咀海員俱樂部重建工程項目被指鋼筋物料來源存疑，屋宇署早前表示，項目部分關於鋼筋來源的文件欠妥，結構工程師提出的隨機開鑿並抽取鋼筋樣本做測試的安排。屋宇署今回覆查詢時指，現正審議有關建議，包括進一步確認所用鋼筋數量及位置，審視於結構構件抽取鋼筋樣本對樓宇結構的影響，以及在抽取鋼筋樣本工程期間所需的臨時安全措施。

屋宇署補充，現時正與項目註冊結構工程師商議有關安排，以確保抽樣測試的建議符合相關建造標準及在安全情況下進行，預計審議工作將於2月下旬完成。

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另外，對於有聲音質疑葵涌iCITY工程項目非大型項目，難以抽調10層鋼筋予海員俱樂部重建項目，屋宇署表示，署方在去年11月向葵涌iCITY工程項目發出入伙紙前，已按既定程序完成審閱相關證明文件，包括鋼筋物料及測試報告，以確保竣工的建築工程符合《建築物條例》及其附屬規例的相關規定。屋宇署亦已複檢打磚坪街項目的相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情況。

屋宇署正就事件調查，若調查過程中發現有人或承建商違反《建築物條例》的規定，包括給予本署的任何證明書、報告或文件內就重要事實作出失實陳述，定必嚴肅跟進，考慮對相關人士及承建商提出檢控及或紀律處分。如有需要，署方亦會將個案轉介予其他執法部門跟進調查及採取適當行動。