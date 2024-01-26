海員俱樂部鋼筋鑿驗決定屋署料2月完成　覆檢iCITY未見明顯欠妥

撰文：呂穎姍
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尖沙咀海員俱樂部重建工程項目被舉報有鋼筋質量問題，屋宇署其後發現部份鋼筋本應使用於葵涌打磚坪街發展項目（iCITY）的鋼筋，正要求該項目註冊結構工程師解釋，亦正考慮是否需要隨機開鑿抽取鋼筋樣本測試。

屋宇署今回覆查詢時指，正就抽樣測試安排商議，以確保建議符合相關建造標準及在安全情況下進行，預計審議工作將於2月下旬完成。另外，就iCITY發展項目，屋宇署已複檢相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情況。

海員俱樂部鋼筋｜帝國集團：結構工程師及總承建商配合屋宇署調查海員俱樂部部份鋼筋來源存疑　工程師指鋼筋轉移另一地盤使用罕見尖沙咀海員俱樂部重建項目　用葵涌地盤鋼筋　屋宇署展開調查

須確認所用鋼筋數量位置、鑿驗對樓宇影響

尖沙咀海員俱樂部重建工程項目被指鋼筋物料來源存疑，屋宇署早前表示，項目部分關於鋼筋來源的文件欠妥，結構工程師提出的隨機開鑿並抽取鋼筋樣本做測試的安排。屋宇署今回覆查詢時指，現正審議有關建議，包括進一步確認所用鋼筋數量及位置，審視於結構構件抽取鋼筋樣本對樓宇結構的影響，以及在抽取鋼筋樣本工程期間所需的臨時安全措施。

屋宇署補充，現時正與項目註冊結構工程師商議有關安排，以確保抽樣測試的建議符合相關建造標準及在安全情況下進行，預計審議工作將於2月下旬完成。

▼2023年3月2日　海員之家重建地盤三級火▼

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另外，對於有聲音質疑葵涌iCITY工程項目非大型項目，難以抽調10層鋼筋予海員俱樂部重建項目，屋宇署表示，署方在去年11月向葵涌iCITY工程項目發出入伙紙前，已按既定程序完成審閱相關證明文件，包括鋼筋物料及測試報告，以確保竣工的建築工程符合《建築物條例》及其附屬規例的相關規定。屋宇署亦已複檢打磚坪街項目的相關鋼筋文件及測試報告，未有發現明顯欠妥情況。

屋宇署正就事件調查，若調查過程中發現有人或承建商違反《建築物條例》的規定，包括給予本署的任何證明書、報告或文件內就重要事實作出失實陳述，定必嚴肅跟進，考慮對相關人士及承建商提出檢控及或紀律處分。如有需要，署方亦會將個案轉介予其他執法部門跟進調查及採取適當行動。

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