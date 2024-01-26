盛事經濟｜Dior時裝展郵輪碼頭舉行　麥巴比或訪港？　鄭志剛咁答

港府今（26日）宣布推出一系列推動盛事經濟的措施，當中包括由文化藝術盛事委員會牽頭推動的國際時裝品牌Dior時裝展，計劃於3月23日在啟德郵輪碼頭舉行，不少市民期待法國球星兼Dior全球大使麥巴比（Kylian Mbappé）或會來港參與。



早前上載與麥巴比合照的文化藝術盛事委員會主席鄭志剛，今日在記者會被問到麥巴比會否在Dior香港時裝展亮相時，只賣關子道：「交返畀時裝品牌容後公布啦。」



文化藝術盛事委員會主席鄭志剛。（梁鵬威攝）

政府大力推動香港盛事經濟，打響今年頭炮之一的活動，便是國際著名時裝品牌Dior在港舉行2024秋季男裝系列時裝展，屆時Dior男裝藝術總監Kim Jones屆時將來港。時裝展於3月23日，預計在啟德郵輪碼頭舉行。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛，早前在社交平台分別上載與Kim Jones及法國球星兼Dior全球大使麥巴比的合照，分別寫上「SEE YOU IN MARCH」及「SEE YOU IN HK」的字句，暗示麥巴比或會訪港。

法國球星麥巴比。（路透社）

會否「打友情牌」邀國際歌手來港 鄭：非個人力量辦到

鄭志剛今日出席政府記者會，被問及麥巴比會否在Dior香港時裝展亮相時，僅稱：「交返畀時裝品牌容後公布啦。」

另有記者問及鄭，會否「打友情牌」邀請國際知名歌手到啟德體育園開演唱會，為新場地「打頭陣」。鄭則笑稱，邀國際歌星、文化名人等會「盡做」，亦希望將他們帶來香港，但強調此事非個人力量可辦到：「好多委員自己嘅人脈都好強勁，我哋會係全球搜羅盛事名人歌星嚟演出！」