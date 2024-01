盛事經濟｜Dior時裝展郵輪碼頭舉行　麥巴比或訪港？　鄭志剛咁答

港府今(26日)宣布推出一系列推動盛事經濟的措施,當中包括由文化藝術盛事委員會牽頭推動的國際時裝品牌Dior時裝展,計劃於3月23日在啟德郵輪碼頭舉行,不少市民期待法國球星兼Dior全球大使麥巴比(Kylian Mbappé)或會來港參與。



早前上載與麥巴比合照的文化藝術盛事委員會主席鄭志剛,今日在記者會被問到麥巴比會否在Dior香港時裝展亮相時,只賣關子道:「交返畀時裝品牌容後公布啦。」



文化藝術盛事委員會主席鄭志剛。(梁鵬威攝)

政府大力推動香港盛事經濟,打響今年頭炮之一的活動,便是國際著名時裝品牌Dior在港舉行2024秋季男裝系列時裝展,屆時Dior男裝藝術總監Kim Jones屆時將來港。時裝展於3月23日,預計在啟德郵輪碼頭舉行。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛,早前在社交平台分別上載與Kim Jones及法國球星兼Dior全球大使麥巴比的合照,分別寫上「SEE YOU IN MARCH」及「SEE YOU IN HK」的字句,暗示麥巴比或會訪港。

法國球星麥巴比。(路透社)

會否「打友情牌」邀國際歌手來港 鄭:非個人力量辦到

鄭志剛今日出席政府記者會,被問及麥巴比會否在Dior香港時裝展亮相時,僅稱:「交返畀時裝品牌容後公布啦。」

另有記者問及鄭,會否「打友情牌」邀請國際知名歌手到啟德體育園開演唱會,為新場地「打頭陣」。鄭則笑稱,邀國際歌星、文化名人等會「盡做」,亦希望將他們帶來香港,但強調此事非個人力量可辦到:「好多委員自己嘅人脈都好強勁,我哋會係全球搜羅盛事名人歌星嚟演出!」