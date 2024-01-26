今日必看8分鐘｜男生視姦港女後續｜江西大火學生向母傳訊後失聯

男生母發文回應踎地女轟兒子視姦：人生污點

【港鐵／性騷擾定義】本港網絡日前瘋傳「港女指控男學生眼神性騷擾」影片，隨即引來全城關注，影片中的男學生母親於社交平台發文講述感受，直指兒子「要自己1個人好無助好委屈喊住咁同啲街坊解釋返呢件事，我覺得好慘」。母親又透露事件後續，指涉事港女一方堅持要其兒子道歉，但她們認為「冇做錯」不會道歉，警察亦幫忙說「冇得要求我哋講對唔住」，其後沒有理會該女子，而男學生則由父母帶回家，因受驚哭泣，事件翌日更要請假1天休息。

男學生母親另形容今次是「人生污點」，慶幸沒有人懷疑其兒子性騷擾，「好彩由細到大都教咗佢（兒子）。佢冇做錯嘅嘢，一定要同人解釋返」。網民看後大讚「阿仔好叻好冷靜，EQ非常高」，又讚樓主家教好。

警方發言人表示，鐵路警區粉嶺站於周一（1月22日）接獲1名16歲少年報案，警員到場調查，1名26歲姓吳女子及1名33歲姓陳男子表示，吳女在車廂蹲下時被報案人望，於是與報案人爭執，警方把案件列作糾紛，無人被捕。

九龍灣電動車充電椿起火 比亞迪私家車車頭嚴重燒毀

九龍灣發生涉及電動車充電器的火警。本周四（25日）晚上9時許，一名53歲姓劉女子，駕駛一輛電動私家車前往臨興街32號一個汽車充電站充電，當時她坐在車內等候完成充電，大約15分鐘後她聽到爆炸聲，然後逃離車廂報警求助。

消防接報到場跟進，火勢大致被撲熄，無人受傷和疏散，消防和警員經調查後，初步相信車輛充電器短路肇禍，起火原因沒有可疑。

據網上圖片可見，現場車輛和充電器附近有數處火光。而當時正在充電的一輛比亞迪電動私家車，右邊車頭焚毀，損毀嚴重。

車cam直擊｜新田私家車衝燈尾後疑收掣不及 女途人捱撞受傷倒地

新田發生交通意外。今日（26日）上午約8時，一輛私家車沿青山公路新田段往元朗方向行駛，至東永安路交界時，撞到一名過路的女途人，幸事主清醒，救護員接報到場後，將她送往北區醫院治理。

網上流傳一段事發時的車Cam片段，可見一輛白色私家車疑高速「衝燈尾」後，繼續向前行駛，僅僅數秒後，一名女途人由車頭的左至右橫過馬路期間，白色私家車懷疑收掣不及，將她撞倒，女事主被撞飛2至3米倒地，狀甚痛苦。警方接報到場後，調查意外原因，案件列作「交通意外—有人受傷」處理。

西區海底隧道往港島方向九龍入口 兩巴士相撞 最少10人受傷

今日（26日）中午12時04分，西區海底隧道往港島方向、九龍入口，有兩部九巴首尾相撞。兩部九巴分別車頭及車尾受損，大批救援人員到場，流動醫療車亦出動，經初步檢視，兩巴士分別有5人及9人受傷，經即場包紮治理後，當中9人需送院治理。

垃圾徵費｜指定袋開售 跟環保署測真身證夠堅靱 不敵洗潔精唧咀

垃圾徵費推遲8月才實施，至於9款指定垃圾袋則於今日（26日）起率先在三間零售店旗下分店開賣，市民終有機會接觸到，究竟是如網傳太薄易穿，抑或如環保署測試夠堅靱而不會斷裂？

區議會選舉｜投票日壞機 選舉事務處改程式無做足測試終超負荷

2023年12月區議會選舉投票日電子選民登記冊故障，特首下令要進行調查，選管會今日公布相關調查中期報告。

記者會由選管會主席陸啟康主持。選管會委員及電子選民登記冊系統故障事件專責調查小組主席文本立、選管會委員石丹理，及政府資訊科技總監辦公室、選舉事務處和香港警務處網絡安全及科技罪案調查科代表亦會出席。文本立表示，系統的兩個程序存在設計問題，但修改後又無用足夠測試，程式運作時間愈長，運算的負擔就愈大，最終超出系統負荷而故障。

櫻花｜機場島85棵好運來櫻明開放 料下周末最燦爛 元宵設室內櫻

梅花謝後櫻花綻，香港「凍」後終於迎來櫻花開！機管局宣布，東涌機場赤鱲角南路、觀景山山腳「機場櫻花園」今日（26日）起迎來花期，櫻花園將於明日（27日）起開放，市民到機場即可看到85棵品種為「好運來」櫻花。機管局料花期會維持7至14日，下周末最為盛放，又預告元宵佳節時，會在客運大樓當眼位置設置室內櫻花擺設，讓市民室外室內都能賞櫻。

江西大火｜學生傳訊息給母親「出不去了，媽」 其後失聯 網民心碎

江西新余沿街店舖周三（24日）發生火警，造成39人死亡、9人受傷，目前救援工作已全部結束。值得注意的是，火警對二樓一間教育培訓機構（補習社）造成嚴重影響，導致多名學生受困，當中一人在向母親傳送「出不去了」訊息後，失去聯繫至今。