新冠｜孔繁毅稱市民如續接種科興　或無免疫反應　倡轉打XBB疫苗

新冠肺炎疫情近日有上升趨勢,港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅今(27日)出席電台訪問時表示,瑪麗醫院傳染病病房有八成新冠重症患者,呼籲高危人群盡快接種疫苗加強劑。



對於有市民堅持接種科興疫苗,孔繁毅表示,明白市民可能難以接受要轉疫苗平台,惟科興使用的為原始病毒株,其與現時流行的XBB或JN.1已相差甚遠,故即使打了針反應亦很差,「打完可能無免疫反應。」他又指,有接種五針的科興疫苗的長者,染疫後仍然病徵嚴重,重申轉打XBB疫苗其實十分安全,建議市民轉打XBB疫苗。



