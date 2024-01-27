今日必看8分鐘｜屯門山火現100米火龍｜日本通緝犯逃亡49年終落網

屯門良田坳山火現100米火龍 消防撲救逾8小時終受控

今日（27日）上午8時許，黃色火災危險警告生效期間，屯門良景邨對上的良田坳及菠蘿山一帶山坡發生山火，火勢分兩邊蔓延，山頭冒出大量濃煙，驚動附近居民報案求助。消防接報趕赴現場，以山火拍等工具撲救山火，政府飛行服務隊亦派出直昇機在空中投擲水彈。據報山坡一度出現2條各20米及100米長火龍。而網上圖片顯示，山火逼近附近一座電塔。至下午約4時04分，消防撲救逾8小時後，火勢已經受控。

大角咀消防車返局途中遭貨車撞 掃毀倒後鏡揚長而去 警到場調查

大角咀發生車禍。今日（27日）凌晨4時許，消防處接報指，深旺道和聚魚道交界有一名司機懷疑在車內暈倒，私家車更逆線停車，公路及鐵路拯救專隊大搶救車出動，但到場後沒有發現，於是返回消防局，消防車沿深旺道中線右轉入海輝道時，一輛貨車駛至撞毀其左邊倒後鏡，貨車揚長而去，事件中無人受傷，消防員報警處理，警方正調查案件。

屯門地產舖遭淋紅油 警列刑事毀壞

今日（27日）上午9時38分，警方接獲一名職員報案指，屯門明偉大樓的美聯物業地舖遭人淋紅油。現場所見，美聯物業玻璃門沾染一片紅油，裝載紅油的膠樽被棄置在地上。職員林先生表示，同事今早9時許返店時發現門口被淋紅油，並強調「真係唔知（原因）」，警方已到場了解，案件仍在調查中，並列作「刑事毀壞」處理。

海關東涌反走私截客貨車 檢觀賞魚蝦蟹、急凍鹿尾等 總值$400萬

香港海關於昨日（26日）凌晨進行反走私行動，並在東涌埋伏並目擊走私集團將滿載貨物的客貨車駛至岸邊位置，再把貨物搬運到快艇。人員隨即行動，成功截獲一批走私的觀賞魚、蝦、蟹、乾魚翅及急凍鹿尾，總值達到400萬元。海關指，不排除因為新年將至，食材需求上升，於是出現走私活動。有組織罪案調查科將繼續對案件作出積極的跟進調查，不排除會有更多涉案人士被捕。

小一統一派位交表 內地優才家長花數萬租樓 冀女兒入瑪利諾小學

9月升小一的「統一派位」今日起一連兩日展開，家長可到統一派位中心遞交紙本選校表格。「高才通」等內地人才子女陸續來港申請入學，有來自廣州從事金融業的內地優才，上月獲批簽證後即急忙部署小朋友升學安排，花數萬港元租住九龍區單位，以安排女兒搏入傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）。她直言欣賞香港教育較國際化和重視全人教育。有本地家長稱，不擔心「人才計劃」子女加劇競爭，有家長則感到緊張，因上輪「自行收生」結果失敗，只能寄望統一派位抽獎結果。

理大衝突｜9人科學館廣場非法集結 8囚7至13月1判勞教中心

示威者在2019年11月18日被圍困在理工大學期間，有百人於尖沙咀科學館廣場聚集被警方拘捕，其中9名男女非法集結等罪成。暫委法官黃士翔今(27日)在區域法院判刑時稱，理大事件牽動全港陷入多日混亂，各被告明顯是選擇留在現場，但沒證據顯示本案被告曾造成任何損失及破壞，且各人被捕至今已4年，已改過自新，重犯機會低，判其中8人入獄7至13個月，一被告案發時僅15歲，判入勞教中心。

球會前高層訛稱賣MIRROR等演唱會飛 騙百人$600萬 球圈友人中招

本地甲組女子足球隊「247足球會」的前發展總監，涉嫌於網上聲稱可獲取演唱會內部認購門票，收取買家款項後卻失去聯絡，買家亦無法取得演唱會門票。警方經調查，發現由2023年5月至本月期間，超過100人誤墮騙案，損失金額接近600萬元；當中單一最大宗損失達50萬元，涉及MIRROR演唱會。據悉，受害人多為其球圈朋友。警方根據情報分析，拘捕一名36歲姓周男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，相信為案件主腦，他現正被扣留調查。

春運翌日鐵路預發送旅客1220萬人次 多個旅遊航線除夕僅剩公務艙

今日（27日）是內地春運的第二天，據國鐵集團最新消息顯示，昨日（26日）春運首日，鐵路發送旅客1106.3萬人次，預計今日發送旅客1220萬人次。其中，以廣州出發的鐵路車票最為搶手，而除夕前兩日熱門返鄉線路火車票更是開售「秒光」。另一方面，截至昨日，國內航線機票預訂量超2600萬張，旅遊熱度下，多個旅遊航線除夕僅剩公務艙。

桐島聰｜日本「通緝犯大師兄」被捕警O嘴 自爆身份第一句這樣說

在1974至1975年犯下一連串日本企業爆炸恐襲案，警方相信被通緝40多年的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰1月26日在神奈川縣一家醫院落網，警方正展開盤問以及確認他身份