女嬰後腦有血腫　社區保姆被捕　孫玉菡：已要求仁愛堂提交報告

一名九個月大的女嬰懷疑被虐，後腦有血腫，正於屯門醫院兒童深切治療部留醫，警方昨日（27日）拘捕照顧女嬰的33歲保姆，社署則證實該名保姆為「鄰里支援幼兒照顧計劃」下、屯門仁愛堂的社區保姆。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）出席活動後表示高度關注事件，並稱警方已接手調查事件，調查期間，社署及仁愛堂會全力配合，社署亦已要求仁愛堂就事件提交報告。他都提到，社區保姆已運行一段時間，當局已有指引、亦有要求的訓練流程及時間，署方將會檢討相關指引及要求，希望有進一步改善。



女嬰現時留醫屯門醫院兒童深切治療部。

勞福局及社署高度關注事件

孫玉菡出席活動後提到，日前九個月大女嬰疑遭保姆虐待一事，表明勞福局及社署均高度關注事件，祝願女嬰早日康復，並慰問家屬。他續指，警方已接手調查事件，在調查期間，社署及仁愛堂會全力配合，希望盡快查出事件成因，社署也要求仁愛堂就事件提交報告。他又指，由於警方仍在調查中，不適宜過早做揣測，當局會待有結果後，按結果作跟進。

孫玉菡指，警方已接手調查事件，社署也要求仁愛堂就事件提交報告。(資料圖片/林靄怡攝)

4月起將調高社區保姆獎勵金

不過，孫玉菡提到，社區保姆已運行一段時間，當局已有指引、亦有要求的訓練流程及時間，但因應今次事件，加上特首早前公布施政報告時也已提及會增加社區保姆名額、及將其獎勵金由現時每小時40元，將於今年4月1日增至每小時40元或60元，署方會藉此機會檢討相關指引及要求，希望有進一步改善。

據他所知，今次事件中的家庭還有一名孩子，社署已與該家庭溝通，如他們有需要，不論是情緒或其他實質支援，署方也會提供，幫助他們處理今次事件。

社區保姆投入服務後 有機搆仍會跟進及訓練

翻查另外兩間正參與「鄰里支援幼兒照顧計劃」服務機構的網上資料，申請成為社區保姆的流程包括面試、家居評估/探訪，服務前訓練，經配對後便會投入服務。至於保姆投入服務後，其中一間服務機構列明會跟進保姆照顧情況、另一間則寫道保姆需持續進行訓練。