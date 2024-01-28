今日必看8分鐘｜元朗污水處理廠地盤MMA｜屯門虐嬰親人PICU守候

地盤MMA．有片｜元朗污水處理廠地盤爆混戰 逾20工人推撞拳毆

元朗污水處理廠重建地盤昨日（26日）爆發衝突。《香港01》接獲讀者提供片段，指一批紮鐵工人和一批釘板工人，昨早在地盤內打架，有人見狀報警，片中見到一度有逾20名工人聚集推撞。警方證實接獲相關報案，稱事件中無人受傷，亦無物品損毀，將案件列作糾紛處理。渠務署回覆《香港01》表示正在調查事件，會採取適當措施改善地盤管理。

屯門9個月大女嬰疑受虐昏迷 親人PICU守候聲淚俱下：BB係無辜

一名9個月大女嬰周四（25日）交由社區保母照顧期間抽搐昏迷，醫生認為女嬰傷勢可疑而報案，警方昨日拘捕該名33歲鍾姓保母。女嬰接受開腦手術後仍然危殆，《香港01》記者今早（28日）到屯門醫院了解，女嬰的兩位女親人在兒童深切治療部守候，談及情況時聲淚俱下，「梗係心痛啦。我哋做堂姑姐、堂姑媽都痛到死啦，何況阿爸阿媽，係咪咁講呀？」

接「貓義工」通知棄貓 夫婦揭深水埗垃圾屋8貓奄奄一息報警求助

深水埗發生懷疑虐貓案。今晚（27日）約8時10分，警方接獲一名男子報案，指早前受一名自稱「貓義工」的年約30多歲女子委託，前往基隆街268號一幢大廈樓上單位照顧貓咪，男子與妻子到場後發現單位環境惡劣，屋內多隻貓情況欠佳，於是報警。據悉報案人與妻子於周四（25日）曾前往單位，當時已發現該處猶如「垃圾屋」，排泄物四散一地，夫婦多次聯絡涉事「貓義工」不果，終於今日報警求助。警員接報到場，發現8隻生還貓咪，但現場環境凌亂，通知愛協人員到場檢走貓隻。警方將案列作「殘酷對待動物」處理，正調查事件起因。

國產Q-Train投入港島線 鐵路迷凌晨1點捱冷爭頭位「興奮歌」再現

港鐵購入中國青島四方製列車（Q-Train），早於2022年11月於觀塘線開始載客，今日（28日）起在港島線投入服務，將陸續取代現有的英國製都城嘉慕列車（M-Train）。首班特別班次列車於早上9時46分在柴灣站2號月台開往堅尼地城方向，逾百名鐵站迷提早到月台等候列車，情緒高漲。昨晚開始降溫，深夜低至13度，有鐵路迷今晨1時已到站外等候，為見證首班「Q-Train」甘願捱冷兼沒有睡覺。

將軍澳至西灣河街渡啟航 船程17分鐘越跨灣大橋 居民：唔怕塞車

運輸署招標開辦的「將軍澳（南）—西灣河」街渡服務，今日（28日）正式投入服務，開航首日適逢周日，吸引不少將軍澳居民乘搭，船公司考慮客源比預期多，首十日將調配大船接載乘客。

年宵2024｜皇仁時隔5年再戰維園 舊生自資擺檔「圓夢」展兄弟情

校址位於維園對面的皇仁書院，其學生參與維園年宵是一直以來的傳統，惟社會運動加上疫情，令傳統被迫中斷。皇仁書院學生時隔5年再次在維園擺檔，除了現屆學生外，一眾舊生亦自資擺檔，展現皇仁書院同學「兄弟情」。

日夜都繽紛｜觀塘夜市人流旺 雞翼包飯$70兩隻 檔主稱價格合理

全港十八區民政事務處，聯同區議會推出25個「日夜都繽紛」活動，其中「龍騰觀塘新春夜市」今日（27日）踏入首個周六，下午人流暢旺。夜市中，有不少攤位推出70元兩隻的雞翼包飯，檔主認為價格合理，亦有檔主指人流超乎預期，昨日（26日）提早收市，明日（28日）更需急回內地補貨。有市民則認為夜市食品價格稍貴或在中等水平，但款式選擇多，「過嚟食下個氣氛」。