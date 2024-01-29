管制即棄膠｜4.22起禁售膠棉花棒　藥房界批資訊模糊　當局無通知

政府將於世界地球日（4月22日）起，實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，近日出現市民搶購牙線等膠製日用品。港九藥房總商會副理事長張德榮今日（29日）於商台及港台節目表示，政府應與商會聯絡及提供產品名單，讓他們通知逾200個會員，否則藥房無法及時清貨，或繼續出售而被受罰，則不太公平。他並批評現時的資訊模糊，例如業界不清楚藥水附帶的匙羹或膠杯，是否可獲豁免。



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在港台節目表示，傳統塑膠物料的餐具成本為幾毫至1元不等，轉用其他物料則升數倍至約2元至4元。但他指食肆不可能將成本全數轉嫁至食客，或會收取1至2元費用，並估計最快在農曆新年後一個月試用新餐具。



▼4月22日首階段管制即棄膠餐具▼



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木製棉花棒貴膠一至兩倍

環保署周日（28日）表示，牙縫刷並非法例管制的產品，膠柄牙線棒並未納入現階段的管制。不過，膠柄棉花棒及膠牙籤將在4月22日納入管制，商戶不能銷售或免費供應相關產品。署方指，市場上已有不少替代品，例如木柄或紙柄的棉花棒竹／木牙籤、竹柄牙線棒、傳統牙線、水牙線機等。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，近日確實有大量市民購買膠柄棉花棒及膠牙籤等日常用品，但不及疫情期間的搶口罩潮。他提醒，市面亦有不少替代品，以棉花棒為例，紙製及木製可作為取代，但木製的價格貴一至兩倍，「賣開兩蚊嘅可能要五、六蚊一包」，僅紙製的價格與膠製相近，但市民使用需要時間習慣。

張德榮：透過報道才知新措施

張德榮又指，環保署沒有通知業界，他透過傳媒報道才得知推行新措施。因此他認為政府應與商會聯絡，提供產品名單及指引，讓他們通知逾200個會員，否則藥房無法及時清貨，或繼續出售相關產品而被受罰，則不太公平。

張德榮解釋，雖然環保署稱醫療用途使用相關產品可作豁免，惟目前所得的資訊模糊，業界卻不清楚藥水附帶的匙羹或膠杯，是否同屬豁免。他呼籲環保署盡快與業界聯絡，「有咩產品唔可以賣，我哋係咪應該早啲知？」

張德榮並指，距離首階段管制仍有三個月，若不再補充膠柄棉花棒及膠牙籤等產品，有信心可清空庫存。他估計一至兩周後，木膠及紙膠的相關產品，將取代膠製在市面流通。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯。（資料圖片）

膠飯盒密實不易流出湯汁 其他物料或會滲漏

此外，環保署亦禁止食肆提供或銷售九類即棄塑膠餐具。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，業界已較少採用發泡膠飯盒，外賣用的刀叉及飲管等帶來的影響更大，例如部份食肆提供湯水等中式快餐，膠製飯盒密實，不容易流出湯汁，其他物料有可能傾瀉或滲漏。

徐汶緯透露，傳統塑膠物料的餐具成本為幾毫至1元不等，轉用其他物料則升數倍至約2元至4元。他表示不可能將成本全數轉嫁至食客，否則堂食價50元、外賣收55元，感覺則會非常奇怪；惟部份食客或只買回家中或辦公室享用，食肆或會收取1至2元費用，鼓勵自備餐具減少浪費。

料食肆最快在農曆新年後棄膠具

徐汶緯又指，環保署已提供白名單，讓業界揀選取適合的供應商，部份大型企業或已計好成本，密鑼緊鼓提早棄用膠餐具，其他食肆最快在農曆新年後一個月試用。但他提到業界過往提供紙製或通心粉麵料製的飲管，但效果卻不如意，目前與供應商尋找更符合市民習慣的物料。