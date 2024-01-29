送遞員電動單車送外賣涉違例 工聯會指外賣平台現黑工
疫情後外賣需求減少，外賣員為了接取更多訂單增加利潤，出現違法使用電動單車送外賣情況。工聯會發現，有外賣平台送遞員違規使用電動單車及行內黑工問題的情況。
該會建議，政府盡快對「電動可移動工具」進行發牌規管，界定可使用工具的區域範圍，並設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。
工聯會勞工界立法會議員郭偉强表示，在疫情後外賣需求減少，等候外賣訂單的車手人數甚至比客人還要多，而外賣員身處沒有底薪，在多勞多得的情況下，為了接取更多訂單增加利潤，於是違法使用電動單車送外賣，在馬路及行人路上胡亂穿梭切線，違反交通規例，最終導致多宗涉及電動單車的意外發生。
郭偉強指，油尖旺、新界西、屯門及元朗都是發現有違規使用電動單車的重災，例如在馬路及行人經上使用電動單車，擔憂會對行人及駕駛者構成威脅。
現職外賣平台送遞員工友家寶工友家寶反映，由於在行內使用電動單車的情況普遍，而使用電動單車的外賣員會被當作「車手」計算，最終經過電腦大數據程序的計算，會推快整個送遞時間流程，導致遵守規則的「車手」外賣員無法依時將外賣送達，部份「車手」外賣員為了準時送餐，甚至冒險衝紅燈，導致容易發生交通意外，引致惡性循環生態出現。
服務業總工會自由工作者分會主席王師樂表示，有前線工友舉報，有部分人士利用外賣平台容易入職的特點，使用屬於其他人在網上外賣平台上的帳戶，接取訂單然後送外賣，利用不同渠道協助大批手持雙程證或提出了免遣返聲請、不可在港工作的南亞裔人士（俗稱假難民），非法送外賣賺錢。
她舉例，先由持身份證同鄉「判頭」及其家人朋友登記成為外賣員，再將手機借予他們接單，或者利用本地人士的真實資料，製造「影子」身份證，再配以持假證者的相片，持證者可自行登記成為外賣員；又或者類似工地「判頭」形式，由「判頭」當外賣員接單，手機截圖訂單畫面發放給旗下的黑工，再由黑工送餐上面給訂餐者等等。
她亦指，有部份黑工甚至違法使用電動單車送外賣，而黑工對香港道路和標誌一知半解，最終導致車來車往，橫衝直撞的情況時有發生。
郭偉强建議，政府盡快對「電動可移動工具」進行發牌規管，界定可使會的工具的區域範圍，並設立自由工作者登記制度，要求平台聘請有登記的外賣員，打擊黑工及治安問題，保障本地合法勞工的權益。
此外，他建議政府應負起監管的主體責任，引入外賣平台發牌制度，並把「平台公司必須為平台工作者購買一定額度的意外保險」訂為發牌條款之一，以保障平台工作者的權益，及為外賣員與平台之間確立僱傭關係，並加强調查，杜絕「假自僱」。
▼2023年11月16日 警方打擊非法駕駛電動車▼