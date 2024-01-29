中大敬文學生會停運　聯書院學生會批院方高壓催向警方註冊損自治

敬文書院學生會代表日前發公告稱，校方及書院自去年9月起要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團，敬文書院學生會權衡法律風險後決定將於周三（31日）任期結束後停運。

中大聯書院學生會工作小組，聯同四個書院學生會、六個學生會幹事會內閣、候任/候選內閣，今日（29日）就敬文學生會停運發表聯合聲明，反對敬文書院直接介入學生會事務，又指院方去年10月以高壓手段催促學生會進行註冊，或與書院架構合併，認為院方視學生自治如無物。

《香港01》正向中文大學查詢對事件回應。



敬文書院。 (中大網頁截圖)

本周三停運 書院要求學生會向警務處註冊等4項選擇

中大九所書院之一敬文書院的學生會代表會發公告，稱第九屆敬文學生會周三（31日）任期結束後暫停運作，會室、官方電郵會被收回。公開信指，校方及書院自9月起以該會擁有獨立財政及選舉制度為由稱現况下的學生會為非法組織，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團。該學生會解釋，他們需從院方提供四個路向擇一，包括向警務處申請社團註冊、與書院管理架構合併、不被書院承認下繼續運作、暫停運作；若學生會獨立向警務處註冊，可能須承擔及面對前所未見的風險及責任，而加入書院架構的委員會有違其宗旨，權衡法律風險後決定停運。

聲明反對書院粗暴限制運作 操之過急

中大聯書院學生會工作小組，聯同四個書院學生會、六個學生會幹事會內閣/候任/候選內閣今日在Instagram發聲明，提及去年10月中文大學輔導長約見各書院代表，會上指出書院學生會、書院和大學屬會皆定性為社團，需按《社團條例》註冊，否則淪為非法組織，更表明書院學生會理應「首當其衝」向警務處獨立註冊。其後，書院以大學高層說法為依歸，向代表重申註冊的重要。月內敬文書院以高壓手段催促敬文學生會進行註冊，或與書院架構合併，否則不承認其地位。最終敬文學生會在打壓下選擇暫停運作。

聲明表示，反對敬文書院直接介入學生會事務，倉猝決定學生會前路。又指，書院學生會過往多年來從不被要求獨立註冊，但院方突然將學生會冠以非法組織之名，限制學生會運作，要求換屆選舉前需註冊或合併入書院架構、不支援以學生會名義所舉辦的活動等，令學生會一方面未能為同學提供服務，另一方面缺乏機會就註冊事宜諮詢同學，院方此舉專橫獨斷，視學生自治如無物。

聲明續指，敬文書院無視學生會與同學審視獨立註冊需時，要求學生會即時開展註冊，此舉實乃操之過急、脫離現實。註冊程序牽涉尋求法律意見、諮詢、投票、修改會章等步驟，然而敬文書院卻不容學生會舉行諮詢和投票，窒礙學生共同參與決定學生會前路，漠視學生聲音。

中大聯書院學生會今日（29日）就敬文書院學生會暫停運作發出聲明，反對敬文書院直接介入學生會事務。（中大聯書院學生工作小組instagram圖片）

有違中大員生共治及學生自治

聲明又表示，敬文書院間接迫使敬文學生會停運，有違中大員生共治的精神，「我等就此表示遺憾，並呼籲各書院切勿強迫書院學生會進行註冊。中大一直堅守員生共治，院方理應與學生會充分溝通，給予足夠空間，共同探討學生會前路，否則只會破壞各書院與學生會之間之互信。」

另外，聲明又指社團註冊牽涉學生會章修訂，需經由全民大會、諮詢及投票等程序，具民意基礎方可進行，又勸喻院方切勿一意孤行，肆意踐踏 「學生自治」與「員生共治」，讓中大一直以來所奉行的人文精神淪為笑柄。

難保其他學生會同一命運

聲明最後指，今敬文書院學生會被迫暫停運作，難保其他書院學生會走上同一命運，「各書院不宜漠視學生自治及其民意授權，強硬干預學生會事務，侵犯我校引以為傲之精神。以行政手段凌駕學生，並不會使學生會屈服。」