機場快綫香港站預辦登機櫃　2.1起延至晚上11時　僅國泰乘客適用

港鐵今日（29日）宣布，經與相關航空公司協調後，機場快綫香港站的市區預辦登機服務，將於本周四（2月1日）起，延長服務時間至晚上11時。香港站同時引入4個自助行李託運櫃檯，配合智能登記櫃檯，讓國泰乘客，自助辦理登機及託運行李。



香港站同時引入4個自助行李託運櫃檯

港鐵表示，由本周四開始，乘客可於早上6時至晚上11時，在香港站的智能登記櫃檯辦理登機手續。香港站更已同時引入4個自助行李託運櫃檯，若在網上預辦登機手續的乘客，更可直接在智能登記櫃檯列印登機證及託運行李標籤，之後再到自助行李託運櫃檯託運行李，一條龍自助完成所有程序，流程與香港國際機場一致，便可乘搭機場快綫列車前往機場。

港鐵指，現時香港站市區預辦登機服務，只適用於國泰航空的乘客，港鐵會繼續與其他航空公司跟進服務安排。

現時香港站市區預辦登機服務，只適用於國泰航空的乘客。（資料圖片）

港鐵及國泰派員提供協助

港鐵又指，香港站為配合服務，已加強標示及車站廣播，並且加派人手於預辦登機大堂協助乘客，以及提供相關的服務指南；國泰航空亦會於服務時間內派員協助乘客。不過須注意，市區預辦登機服務，只適用於航班預定起飛前一天至最少90分鐘。

另外，機場快綫香港站及九龍站已增設行李服務員，主動協助有需要的乘客，例如幫忙推送行李，協助乘客出／入閘等。