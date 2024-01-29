今日必看8分鐘｜柴灣電錶房爆炸工人燒傷｜Tesla剷上行人路撞傷人

柴灣康翠臺電錶房爆炸 2男燒焊工面部燒傷送院

今日（29日）下午1時35分，柴灣康翠臺保安報案指，電錶房發生爆炸，冒出濃煙，大批居民聞聲疏散。據知兩名分別姓袁（35歲）及姓白（36歲）男工人當時正在鑽牆及燒焊，爆炸後有人跌坐在地上。二人均面部燒傷，其中袁男腳部亦燒傷、白男手部同樣燒傷，救護人員為他們敷上面膜，兩人清醒被送往東區醫院治理。警方將案件列作「工業意外—有人意外受傷」跟進。消防派出災難應變救援隊到場調查，現場所見，電錶房大門在爆炸中飛脫，扭曲置於馬路上。

觀塘Tesla過彎疑失控 剷上行人路打保齡式撞傷途人

觀塘今午（29日）近5時發生驚險車禍，一輛Tesla由協和街左轉月華街期間，失控撞毀行人路鐵欄，繼而剷上行人路，3男女及一名5歲女童閃避不及被撞傷。事發一刻車cam片段曝光，可見涉事黑色Tesla高速譆彎時疑收掣不及，繼而失控直剷上行人路，猶如打保齡球般撞向站在路的行人，有數名途人被撞後倒地，Tesla在撞倒途人後駛前數米始停下。

堅尼地城嘉輝花園單位陷火海 屋內發現一具男屍初步有可疑

堅尼地城今晚（28）發生火警。晚上約7時半，士美非路71號嘉輝花園一中層單位起火，驚動多人報案。消防趕往現場動用一條喉和一隊煙帽隊灌救，約45分鐘後將火救熄，約200人疏散到安全地方暫避。據讀者提供片段及網上圖片可見，起火單位火光熊熊，橙紅色烈焰噴出窗外，冒出大量濃煙。消防於單位內尋獲一名70餘歲獨居老翁，他現場被證實不治，而屋內則遺有炭爐，消防初步相信有可疑，警方正調查事件。

西半山金堅大廈單位起火爆炸冒濃煙 多人被困天台

今日（29日）下午2時許，西半山堅道金堅大廈發生火警。警方接獲多人報案，指大廈曾發生爆炸，一個單位起火及冒出濃煙，有目擊者指火勢猛烈，冷氣機也焚毀掉落，大廈居民需要緊急疏散。多名住戶報案指受困，需要消防協助，當中有7男9女走避至天台位置；另有人指大廈2名女子及一隻狗被困另一單位。消防派出一條喉及一隊煙帽隊，架起雲梯在現場灌救，並將火救熄。據了解，事件中無人受傷，合共約190人疏散至安全位置。現場消息指，起火單位為16樓，事發當時一度有燃燒中的物件墮下，消防將火救熄後進入涉事單位檢查，並嘗試將位於危險位置的冷氣機拉回但不果，而起火單位一名僅穿襪子的老翁由外傭陪同下疏散至地面。受火警影響，堅道(往中環方向)介乎西摩道與衛城道之間的唯一行車線一度封閉，及後已解封。

西灣河麗灣大廈男工拆棚架期間墮下 昏迷送院搶救

今日（29日）上午11時許，警方接報一名41歲姓麥男搭棚工人在西灣河麗灣大廈2至3樓位置墮下，救護人員到場發現事主昏迷，立即將他送往東區醫院搶救。消息指，去年麗灣大廈出現石屎剝落情況，遂聘請工人維修外牆及天花，其後開始拆除棚架。據知，事主是二判聘請的工人，事發時有戴安全帽及綁安全繩。現場留下安全帽、安全扣及救生繩等物品。警方正繼續調查事件，事件列作「工業意外」處理。

美斯訪港前夕 香港大球場美化鞏固工程 搭棚工2米高墮下受傷

香港大球場發生工業意外，今（29日）午12時許，一名姓林30歲男工人在東院道55號香港大球場南翼大螢幕搭棚時，疑失足從2米高的棚架墮下看台，肩、手及腰受傷，在現場接受初步治理後再送東區醫院。據了解，香港大球場將於2月4日舉行「國際邁阿密CF」及港隊的表演賽，因此在表演前場館進行美化及鞏固工程，今日有棚架工人於大螢幕工作，包括首日工作的林男，事發時林男正準備離開棚架，未有繫上安全帶，其間不慎墮下受傷。

恒大清盤案再提訊 法官指債務重組方案欠進展 頒令恒大清盤

中國恒大集團被指欠債逾2.5萬億元，前年遭一間位於太平洋島國薩摩亞的公司提出呈請，恒大一直稱在與主要債權人商討債務重組方案，去年4月獲法庭批准再押後案件。恒大後來宣佈業績顯示，公司早前合計虧損5820億人民幣後，清盤案原本押後至2023年10月30日，仍一再押後，法官雖再批准案件押至今年1月，但明言是最後一次延期。案件終押後至今(29日)在高等法院再提訊，法官陳靜芬指考慮重組方案欠進展，公司資不抵債，決定頒令恒大清盤，下午會判辭解釋理據。

經港珠澳入境內地 女子腰綁50部手機遇安檢拔腿就跑 終遭截獲

據內地「海關發布」官方消息，近日，一名女子在從港珠澳大橋海關入境時，腰腹部綁藏50部手機，遇海關檢查時甚至企圖逃跑被當場截獲。

黃大仙祠年三十晚9時開放 供善信等上頭炷香 4生肖免費拜太歲

上頭炷香是農曆新年其中一個重頭戲，今年年三十（2月9日）嗇色園黃大仙將於晚上9時正，開放予善信入黃大仙祠第一參神平台等候上頭炷香，同時通宵開放至年初一晚上9時。今年黃大仙祠將於年初一（10日）至十六（25日），亦會延長開放時間，同時實施人流管制。

老牌本地鋼鐵廠智能生產降成本 研設電弧爐年將百噸廢鋼變建材

政府推出「新型工業化資助計劃」，將智慧製造及創新科技普及至本地現存工廠。本港老牌公司紹榮鋼鐵廠紹獲生產力局協助，引入機械臂、智能監測與冷卻技術，以解決人手日益老化、不足等問題，甚至可以生產符合內地標準的鋼材，打開內地市場。公司看準香港電力供應穩定，目標打造香港首個回收再造鋼材的電弧爐，以處理本港每年約80至100萬噸廢鋼，重煉成建材再供應予本地使用。

名畫《蒙羅麗莎》遭淋潑南瓜湯 兩名環保人士被捕

巴黎羅浮宮的名畫《蒙羅麗莎》1月28日，被兩名環保分子淋潑南瓜湯。《蒙羅麗莎》有防彈玻璃保護，未有受損。