23條立法｜林定國：拘留規定與國安法一致　當局將檢視保釋期限

《基本法》23條立法公眾諮詢今天（30日）展開，引入叛國、煽惑叛變罪行，又建議訂立竊取國家機密罪、間諜罪、境外干預罪等。律政司司長林定國表示，香港國安法列明的拘留條文，適用所有危害國安情況，換言之23條的拘留規定與《香港國安法》一致。根據《香港國安法》第42條，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋。



23條與國安法須一致

《香港國安法》涵蓋分裂國家和顛覆中央罪行，林定國稱，特區有責任立法禁止其他危害國安的行為，故必須就23條立法，並與普通法制度和《香港國安法》緊密銜接、兼用、互補，同時落實《528決定》的要求，讓香港全面有效制止、防範違反國安的活動。他又指《香港國安法》62條訂明，本地法律規定與本法不一致的，適用本法規定，故23條本地立法必須與《香港國安法》一致，才能完善執法權力及訴訟程序。

行政長官李家超今日（30日）率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。（盧翊銘攝）

拘留規定與國安法一致 將檢視保釋期限

根據《香港國安法》第42條，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋。被問到涉嫌觸犯23條罪行的疑犯拘留規定，會否與《香港國安法》一致，他指，國安法列明條文適用所有危害國安情況。

鄧炳強表示，23條立法會考慮外國法律，惟不會全盤搬來香港，若有香港管用的措施，即使外國沒有的，香港都會採納。他又說，國安法案件複雜，需要更多時間搜證，會檢視保釋期會否需要延長，舉例英國可額外拘留14天，新加坡可拘留2年。

林定國又稱，《香港國安法》第四條列明尊重、保障人權，要確保23條符合保障人權的國際標準，不過指大部分權利、自由並非絕對，而維護國安及尊重保障人權基本一致。他舉例指2019年港版顏色革命可見，沒有國安就無法行使權力，人身安全及財產面對挑戰，23條立法目的是更好保障市民權利。

▼基本法第二十三條條文▼

