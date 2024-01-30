23條立法｜諮詢一個月　增電子系統危國安罪　煽叛亂涵蓋公職人員

《基本法》23條立法公眾諮詢今天（30日）展開，為期一個月至2月28日。保安局局長鄧炳強今早在記者會簡介諮詢文件共9章，包括闡述特區維護國安的責任及立法必要性、就訂立多項罪行提出建議、講述法例的域外效力等。



《基本法》23條立法公眾諮詢今天（30日）展開，為期一個月至2月28日。（潘耀昇攝）

第1、2章：闡述立法必要性

記者會上，鄧炳強介紹諮詢文件共9章。第1、2章闡述特區憲制責任、立法必要性、解釋立法原則。

行政長官李家超今日（30日）率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。（盧翊銘攝）

第3、4章：引入叛國、煽惑叛變罪行

第3至7章講解罪行建議涵蓋5大類，其中，第3章提到叛國及相關行為，建議修改《刑事罪行條例》第一及二部，將不合時宜部分更改，納入需要防範的叛國行為，例如接受參與境外勢力操練。

第4章談及叛亂、煽惑叛變、離叛，以及具煽動意圖的行為，需要修改《刑事罪行條例》第二部，擴大《煽惑叛亂罪》的涵蓋對象，由只是警務人員、飛行服務隊、輔助警察，增至涵蓋負責制定、執行政策，維護公共秩序、管理公共財政、維護司法公正、對政府部門有法定調查權力的公職人員。同時建議仿效其他國家引入叛亂罪，處理危害國家主權，統一、領土完整的暴動，甚至內亂及武裝衝突。

第5章：立竊取國家機密及間諜罪，禁止參與境外情報組織

第5章關於竊取國家機密及間諜行為，建議修改《官方機密條例》，藉此保護國家、特區的秘密避免被披露，以及壓制間諜境外勢力。

保護國家秘密方面，建議詳細定義國家機密，以及就保護國家秘密訂立罪行，包括非法獲取、管用、披露國家機密。此外，修例針對間諜活動，例如境外勢力經過代理人發佈虛假訊息干預香港事務，以及仿效外國禁止市民參加境外情報組織，和透過外國情報組織獲取利益。

第6章：禁透過電子系統危害國家安全

第6章就危害國家安全的破壞活動建議新增罪行，針對破壞、涉及公共基礎設施的嚴重行為，禁止沒有特定權力下透過電腦、電子系統危害國家安全，建議在現有罪行，包括破壞或毀壞他人財產、不誠實取用電腦的基礎上引入新罪行，有效增加阻嚇力。

第7章：立境外干預罪 禁干預選舉立法、司法

第7章，針對境外干預組織從事危害國安活動，建議仿效外國訂立《境外干預罪》，禁止任何人透過境外勢力干預國家、香港事務，包括選舉、立法、司法機關決定，損害中央、特區與他國其他地區的行為關係。同時會修改《社團條例》，禁止政治性團體與外國、台灣政治組織有聯繫。

行政長官李家超今日（30日）率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。（盧翊銘攝）

第8章：罪行有域外效力

第8章，建議23條罪行有域外效力，並考慮國際法原則、國際慣例、《香港國安法》罪行域外效力、特區現行法律，以及其他國家的做法。

第9章：複雜案件需時搜證 邀公眾發表

第9章，就處理國安案件經驗和短板不足，邀請公眾提出意見，例如複雜的國安案件，警方需要較長時間搜證及落案起訴，邀請大家提出意見，改善維護國安的制度及機制。

▼基本法第二十三條條文▼

