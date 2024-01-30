黎智英案・六｜張劍虹接受辯方盤問　強調黎絕對有下過編採指示

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌勾結外國勢力案續審，《蘋果日報》前社長張劍虹在第18日審訊起，開始接受辯方盤問。張早前供稱，黎在2014年佔中後有所改變，開始著重推進民主，又會指示編採方針。2019年更想藉《蘋果》催谷更多人參與運動，後來又指示要報道中共及港府負面新聞，後來更認為需要靠外國勢力才能獲得保護，並呼籲外國政府制裁中港官員。



代表黎的資深大律師彭耀鴻盤問時卻指，張把黎塑造成「不可拒絕的老闆」，但其實黎有給員工編採自由，又指因為黎看到員工士氣低落，想聽他們的意見，才設立「飯盒會」；而張及其他《蘋果》高層，都是相信民主及言論自由等價值觀，他們亦是根據這些信念而定編採政策。張承認他也同意這些價值觀，但不代表黎沒有給予指示，並一再說黎吩咐要做的事，他們便要跟著做，別無選擇。



張劍虹(圖)在第18日的聆訊起，開始接受辯方盤問，並一再強調黎有下達編採指示。(資料圖片)

審訊第18天 指張也持同樣價值觀 並以此定編採政策

資深大律師彭耀鴻質疑，張與其他《蘋果》高層相信民主、言論自由等價值，並基於這些價值觀下編採政策，根本毋須黎的指示。張卻反駁稱，即使他們抱持這些價值觀，不代表黎不曾下達指示，又強調黎生「絕對」有就《蘋果》的編採給予指示，包括要求藉著報道催谷市民上街示威，吩咐員工「做大」新聞等。他亦不同意《蘋果》編輯室有權向黎說不，並說：「我哋一般都會跟住黎生嘅方向，除非個樣嘢係做唔到囉。」

張又承認，他與其他高層有在一個沒有黎的聊天群組內，討論黎提出的建議，而黎應該不知有該群組存生，張又說：「佢（黎）吩咐我哋做呢，我哋都無得選擇㗎。」

辯方指黎見員工士氣低才設飯盒會

辯方又指，黎在2018年考慮退休，但見《蘋果》有虧損，決定重返執政，後來見員工士氣低落，才建議開「飯盒會」，望與員工直接對話，會上會討論如餐廳質素等，並非下達編採指示。張稱黎曾多次表示要退休，但未聞他為員工士氣而開「飯盒會」，強調黎有透過會議下達編採指示，但承認並非每個「飯盒會」都有作這類指示。

辯方又指黎在2014年前已在《蘋果》大肆宣傳六四及七一，並非如張所指在2014年才突然轉變。張不同意，又稱他作為總編輯最能感受到，又指黎在2014年不但策劃長達半年的宣傳爭取普選計劃，更留守在佔中現場直至被警員帶走。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022