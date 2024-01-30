公屋富戶｜100租戶無交物業申報表兼失聯　羅淑佩3招「重點處理」

房委會今個年度出番出招打擊濫用公屋。房屋局常任秘書長、房屋署署長羅淑佩今日（30日）表示，截至去年年底，因應相關政策而收回的單位約為2,200個。



房委會去年中要求住戶交表，申報居住和擁有香港物業的狀況，截至2024年1月中，當局已收回約8.7萬份申報表，約總數超過九成九，另有約100租戶逾期未交表，當局亦未能聯絡上，羅淑佩表示將「重點處理」有關個案，例如會進行家訪。



房委會今個年度極力打擊濫用公屋，截至2023年12月31日，因應相關政策而收回的單位約為2200個。（資料圖片）

房委會今個年度以不同方法打擊濫用公屋，截至2023年12月31日，因租戶濫用公屋和違返租約或房屋政策而收回的單位約為2,200個。

羅淑佩指，自2023年第三季開始，若物管公司成功發現濫用公屋租戶，會在表現評核報告給予該公司額外分數，自推行優化制度後，物管公司發現濫用公屋的個案有22宗，成功執行扣分制的個案則有52宗，涉及19條管理外判的屋邨，共9間物管公司。而護衛公司發現濫用公屋的個案有6宗，成功執行扣分制的個案則有1宗；涉及4條屋邨，共3間護衛公司。

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共70個家庭證實擁有香港住宅物業

房委會去年要求首批約8.8萬個在公屋居住10年以下的租戶，申報居住情況及有否擁有香港住宅物業，當局在去年底透過與土地註冊處建立的資料，比較及核對機制，隨機抽選了約3萬個租戶進行查冊，覆核後發現有46個家庭，證實擁有香港住宅物業。其中6個家庭已如實在申報表中申報，房委會將跟進發給遷出通知書或檢控。

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另外在去年12月中，房委會就當時仍未交回申報表格的900多個租戶，進行資料比較及核對，證實有24個家庭擁有香港住宅物業。意味去年當局揭發共70個公屋租戶擁擁港物業。

羅指，房委會會跟進個案及發出遷出通知書。另外，房委會再抽選多13,000個已交表的租戶進行查冊，正詳細審視每宗個案，並會按覆核結果作跟進。

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330戶交回單位

羅指，截至2024年1月中，房委會已收回約8.7萬份（約99.6%）的申報表。因應新的措施，已有約330戶因已移民、已購買物業等不同原因而交回單位。

羅淑佩表示，將「重點處理」無交表兼失聯個案，例如進行家訪。（鄧宇詩攝）

重點處理無交表失聯租戶 查出入境紀錄

同時，房委會會約繼續跟進餘下未交回表格、約350戶（約0.4%）的情況，其中約100戶租戶使用不同方式仍未能聯絡上，羅淑佩表示，將「重點處理」相關個案，例如進行家訪，亦會調查其出入境紀錄或住醫記錄。

下一輪申報表將會在今年4月展開，將會涉及25萬在公屋住滿十年而已被納入「富戶政策」下需申報的租戶。