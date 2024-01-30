啟德SOGO｜利福宣布9月開幕　雙子塔面積達110萬呎　崇光百貨進駐

啟德SOGO｜利福國際控股有限公司今日（30日）宣布，旗下備受關注的啟德項目「The Twins雙子匯」當中Tower I及Tower II今年9月開幕，該項目建築面積約110萬平方呎，兩幢標誌性的大樓將提供國際奢侈品、美妝、時尚服飾，以及生活消閒等包羅萬有的商品類別及服務。



該項目建築面積約110萬平方呎。（利福國際）

利福國際執行董事劉今蟾小姐表示，該項目建築面積約110萬平方呎，將為此新發展區提供最大的零售空間，提升附近居民的生活體驗，並同時吸引其他區的居民及遊客。

「The Twins雙子匯」項目以創新為核心，其獨特的雙幢式建築設計優化了空間的使用效率，同時為租戶提供了極大的靈活性。

崇光香港店務經理澤田信二表示：「我深信這是一個絕佳機會，將崇光百貨標誌性的日本零售傳統提升到更高的水平。隨著崇光百貨進駐The Twins 雙子匯Tower I，我們同時將業務範圍擴展至九龍東，並繼續專注為客戶提供貼心細緻的服務，進一步提升購物體驗。」

利福曾發聲明澄清 反駁網紅誤導

值得一提，有網紅早前稱引述消息利福或會縮細規模﹑放棄在雙子匯設立SOGO啟德旗艦店計劃。利福於官方網站發聲明作澄清，指出有關說法與事實不符，亦誤導及惡意。