2023居屋揀樓｜啟悅苑等今起揀樓　廿四孝母為兒付首期毋懼市道差

【居屋2023／啟悅苑／安楹苑／安麗苑／安樺苑／兆翠苑／朗天苑】新一期居屋6個項目今日（31日）起揀樓，包括啟德啟悅苑等合共提供9,154個單位。首批準買家今早9時起開始揀樓，有市民表示「抽到樓」固然開心，但面對現時經濟不景也感憂慮。亦有廿四孝媽媽選擇為就讀大學兒子首置物業，並指由於物業屬自住，不擔心市道差。「居屋2023」合共獲約17.2萬份申請，超額認購約18倍，當中綠表佔約4分1，白表佔約4分3。



啟悅苑樓王料可享維港景。（資料圖片）

根據房委會早前公布新一期居屋售樓書和價單，今期提供６個全新屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，提供合共9,154個單位。房委會早前按申請類別的優先次序，發信邀請合資格申請者在指定時間前往樂富房委會客戶服務中心選購單位。

今期「樓王」啟悅苑受歡迎 高層大單位受追捧

今早8時許，首批準買家已在場等候，並於9時起入場揀樓。以兒子名義「中籤」的湯小姐指，今次是幫助兒子上車，目標是「樓王」啟悅苑的高層大單位，她將會為兒子支付首期，待他正式出身工作再自力供樓。

她又提到，自己過去都有抽過居屋，今次感覺比以往容易中；而面對經濟環境轉差，湯小姐就表示，抽樓不如市面現貨般即時購買，即使樓跌股跌，「有能力都會買」。

有揀樓打工仔憂樓價下跌：唔係幾想買

市民曾女士就表示，自己用於自住，心水單位是啟悅苑的大單位，惟她同時指，今次抽到樓固然開心，面對現時經濟不景、樓價下跌，作為打工仔的她對此感到憂慮，「唔係幾想買」。

前來揀樓還有一家三口居於葵涌邨的張先生，他透露心儀面向東南面、正對維港的啟悅苑單位，稱「中國人都係睇座向」他又指，啟德作為新發展區，交通配套和區內設施理想，故不會考慮其他屋苑。

面對經濟環境，他就指，一家人是自住、屬剛性需求，唯一擔心的問題只是斷供；不過按揭年期延長至30年，對自己是好事，能夠降低還款壓力。

元朗朗天苑位於朗天路，鄰近天水圍屏山，前身為1998年落成的朗邊中轉屋。（資料圖片）

樓王座向東南 料可享體育園、維港景

今期「樓王」是啟德啟悅苑B座30樓（鳳凰樓層）一個單位，實用面積469呎，售價494萬元，呎價1,0543元，開則屬「開門見廁」。項目附近暫時仍是被地盤包圍，不過距離宋皇臺站只需1分鐘步程，單位座向東南，預料望向正在興建的啟德體育園，由於單位屬高層，因此料景觀不受體育園遮擋，並可擁有觀塘避風塘和維港景色。

7萬首期可做業主

「入場費」最低的單位為元朗朗天苑A座3樓19室，面積288呎，呎價5,164元，售價148.72萬元，意味只需7.43萬元首期，便可上車做業主。

今期居屋7個新盤價單詳情：

德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑