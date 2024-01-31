山系Youtuber林樂儀與男友　闖芝麻灣懲教所拍攝　准守行為及罰款

山系Youtuber林樂儀Kate及其男友，涉在去年2月闖入已經關閉的芝麻灣懲教所使用無人機拍攝，並在頻道上載相關片段。二人分別被控非法入侵、「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」罪，案件今（31日）在西九龍法院再訊。控方在男被告承認兩罪的情況下，同意以簽保守行為處理女被告的非法入侵罪。裁判官溫紹明下令女被告撤回控罪，她須自簽1000港元守行為1年；男被告則就兩罪判罰款3000元。



女被告林樂儀（右）准簽保守行為，及男被告譚達恒（左）認兩罪被判罰款3千元。(資料圖片)

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被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲），均報稱是YouTuber。二人同被控一項「侵入由公職人員或公共機關管轄的產業罪」，指他們於2023年2月17日，在新界大嶼山芝麻灣路，無合法權限或解釋，而侵入歸屬懲教署的公共機關，即芝麻灣懲教所及芝新懲教所。

譚另認未經許可使用無人機

譚另被控一項「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」罪，指其於2023年2月17日 ，在香港新界大嶼山芝麻灣道芝麻灣及芝新懲教所，一部小型無人機被操作進行飛行時，其中部份飛行是在沒有按照根據香港法例第448G章第37條就限制飛行區，即新界大嶼山芝麻灣道303-333號芝麻灣及芝新懲教所給予的許可的情況下在該限制飛行區以內被操作進行的 ，而譚達恒是該小型無人機該次飛行的遙控駕駛員。

案件編號：WKCC4421/ 2023