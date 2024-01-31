「M品牌」去年資助15大型體育盛事　撥款近1.5億　吸41萬觀眾入場

政府大力推動盛事經濟，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（31日）書面回覆立法會議員稱，去年「M」品牌計劃資助15個大型體育活動，共批出1.49億元資助，吸引約41萬觀眾入場。其中，有3項活動的資助達撥款上限1,500萬，包括保誠香港網球公開賽、香港高爾夫球公開賽和FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽。



去年「M」品牌計劃資助15個大型體育活動，共批出1.49億元資助，吸引約41萬觀眾入場。（資料圖片）

「M」品牌計劃自2004年推出，透過藝術及體育發展基金，支援本地體育總會舉辦大型體育活動，提升香港盛事之都的地位。

文體旅局的書面回覆指，2023年批出1.16億元配對撥款，2,400萬直接補助金，和900萬場地或市場推廣補貼，總額共1.49億元，參加者數目共約5.1萬人，入場觀眾約有41萬人。

國際七人欖球賽吸引最多觀眾入場 達7.5萬人

吸引最多觀眾入場的活動為香港國際七人欖球賽，有約7.5萬名觀眾，活動獲資助1,100萬元。最少人入場觀看的活動香港壁球公開賽，只有4,055觀眾入場，活動獲資助400萬。

有3項活動的資助達撥款上限1,500萬（只計配對撥款和直接補助金），包括保誠香港網球公開賽、香港高爾夫球公開賽和FIA世界場地越野車錦標賽中國香港站年終賽，分別吸引約5.3萬、2.8萬及1.6萬觀眾入場。

另外，局方指，共有兩項活動已獲資助 5 年或以上，包括香港公開羽毛球錦標賽及香港壁球公開賽。截至目前為止，沒有活動獲批超過指定上限的資助金額。