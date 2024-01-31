戲團學校公演劇目　遭臨時解除租約　成員被指涉2019不當言論

戲團「小伙子理想空間」，本應於下月2日至4日，公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，場地為香港兆基創意書院，不過，戲團於社交平台發帖文，稱本月中獲悉，學校接獲教育局九龍城分區發出的指引，要求該校與戲團解除場地租約，戲團曾致電多方了解，亦無助解決，昨日接獲最終通知。



舞台劇編劇莊梅岩引述劇團指，演出臨時被取消，是因為有人向教育局舉報，指該劇團的團員在2019年曾在社交平台發表不當言論，教育局便要求學校解除場地租約。



《香港01》正就事件向教育局、兆基書院查詢，正候回覆。



戲團「小伙子理想空間」，本應於下月2日至4日，公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，但最終被逼取消。（社交平台截圖）

戲團：教育局分區發指引 要求學校解約

「小伙子理想空間」創辦人及團長唐浩翔指，本月月19日得悉，香港兆基創意書院接獲教育局九龍城區學校發展組發出的指引，要求學校與戲團解除場地租約，以致演出取消。

戲團指，一直多次致電向各方了解，但一直無助事情發展，直到昨日（30日）接獲最終通知，現正努力尋求繼續可以演出的方法。

兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》原定於下月2日至4日公演，戲團指，均屬全自資的青年藝術發展項目，目標是讓更多不同階層的年輕人能夠接觸表演藝術。團方稱，兩個劇目均不能如期上演，讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流，「實感無奈及對本港藝術發展的未來表示絕望。」

取消一個演出不同取消一個飯局。 莊梅岩

莊梅岩批評，事件如今未經專業調查，已沒有討論空間，十分失智、十分擾民。（資料圖片）

莊梅岩：教育局代表拒會面 批對年青人努力不屑一顧

舞台劇編劇莊梅岩於社交平台發文，引述劇團指，演出臨時被取消，是因為有人向教育局舉報，指該劇團的團員在2019年曾在社交平台發表不當言論，教育局便要求學校解除場地租約。她曾與唐浩翔等聯絡九龍城教育發展組代表對話，不過，對方不願意見面。

她強調，「取消一個演出不同取消一個飯局」，臨時取消一個演出，不可能立即找到場地，令參與的兩個月的付出白費，批評「將一班年青人的夢想和努力不屑一顧。很明顯，年青人 is not their concern（並非他們的考慮）。」她亦指，事件如今未經專業調查，已沒有討論空間，「一概被定案、懲罰、無限期針對。十分失智、十分擾民。」

戲團又指，留意到近日有人惡意散佈與戲團成員相關之謠言，具體內容指戲團成員曾發表不當言論、涉及敏感或爭議性議題。戲團亦表明，於任何情況下，團員均一直以合法的方式做藝術表演，從未作出任何違法行為，亦將繼續遵守香港的所有法例及附屬法例，以及有關的守則及指引。戲團就此嚴正聲明，將對此等失實及有誹謗嫌疑的指控保留一切追究權利。

戲團續指，由今天起暫停製作一切藝術項目，希望未來有天可以再次有「空間」，將戲團所想創作的藝術作品重現於各位觀眾眼前。

藝發局民選代表：作品不涉敏感議題 事件窒礙藝術創作

藝發局戲劇界別民選代表區永東亦發聲明表達個人觀點，稱唐浩翔於19日聯絡自己得悉事件，他於本月22日及23日，分別發送兩封電郵予教育局，及本月26日發送一封電郵予九龍城區學校發展組，陳述劇目內容絕不涉及任何敏感議題，希望教育局能重新考慮。

區永東稱，教育局於周一（29日）以電郵回覆，主要提及兩點，包括學校需要營造一個平安有序的校園環境；及學校已經根據既定指引及程序處理。

促教育局重新審視分區要求

他指，九龍城區學校發展組基於來源未明的截圖，要求兆基終止場地租用的決定，對此感到失望。他指，兩個作品理應不涉及任何敏感議題，是次事件可能會令業界產生憂慮，而且審核過程透明度與溝通不足，容易引起肆意剝奪作品公開演出之聯想，窒礙藝術創作，與建設香港作為一個中外文化藝術交流中心的理念背道而馳。他懇請教育局能重新審視分區的要求，並為業界釋除三個疑慮。

1. 當局收到投訴，例如此次以截圖投訴唐先生時，如何核實與查證，以免受一面之詞誤判？



2. 《窮一生藝術館》及《三分鐘銀行》這兩個劇目並不涉及敏感或爭議性的議題。當局不支持租借場地供其演出，背後考慮為何？



3. 作為被投訴對象，是否有機制讓其作出澄清或辯解？

