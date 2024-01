戲團學校公演劇目　遭臨時解除租約　成員被指涉2019不當言論

戲團「小伙子理想空間」,本應於下月2日至4日,公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》,場地為香港兆基創意書院,不過,戲團於社交平台發帖文,稱本月中獲悉,學校接獲教育局九龍城分區發出的指引,要求該校與戲團解除場地租約,戲團曾致電多方了解,亦無助解決,昨日接獲最終通知。



舞台劇編劇莊梅岩引述劇團指,演出臨時被取消,是因為有人向教育局舉報,指該劇團的團員在2019年曾在社交平台發表不當言論,教育局便要求學校解除場地租約。



《香港01》正就事件向教育局、兆基書院查詢,正候回覆。



戲團「小伙子理想空間」,本應於下月2日至4日,公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》,但最終被逼取消。(社交平台截圖)

戲團:教育局分區發指引 要求學校解約

「小伙子理想空間」創辦人及團長唐浩翔指,本月月19日得悉,香港兆基創意書院接獲教育局九龍城區學校發展組發出的指引,要求學校與戲團解除場地租約,以致演出取消。

戲團指,一直多次致電向各方了解,但一直無助事情發展,直到昨日(30日)接獲最終通知,現正努力尋求繼續可以演出的方法。

兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》原定於下月2日至4日公演,戲團指,均屬全自資的青年藝術發展項目,目標是讓更多不同階層的年輕人能夠接觸表演藝術。團方稱,兩個劇目均不能如期上演,讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流,「實感無奈及對本港藝術發展的未來表示絕望。」

取消一個演出不同取消一個飯局。 莊梅岩

莊梅岩批評,事件如今未經專業調查,已沒有討論空間,十分失智、十分擾民。(資料圖片)

莊梅岩:教育局代表拒會面 批對年青人努力不屑一顧

舞台劇編劇莊梅岩於社交平台發文,引述劇團指,演出臨時被取消,是因為有人向教育局舉報,指該劇團的團員在2019年曾在社交平台發表不當言論,教育局便要求學校解除場地租約。她曾與唐浩翔等聯絡九龍城教育發展組代表對話,不過,對方不願意見面。

她強調,「取消一個演出不同取消一個飯局」,臨時取消一個演出,不可能立即找到場地,令參與的兩個月的付出白費,批評「將一班年青人的夢想和努力不屑一顧。很明顯,年青人 is not their concern(並非他們的考慮)。」她亦指,事件如今未經專業調查,已沒有討論空間,「一概被定案、懲罰、無限期針對。十分失智、十分擾民。」

戲團又指,留意到近日有人惡意散佈與戲團成員相關之謠言,具體內容指戲團成員曾發表不當言論、涉及敏感或爭議性議題。戲團亦表明,於任何情況下,團員均一直以合法的方式做藝術表演,從未作出任何違法行為,亦將繼續遵守香港的所有法例及附屬法例,以及有關的守則及指引。戲團就此嚴正聲明,將對此等失實及有誹謗嫌疑的指控保留一切追究權利。

戲團續指,由今天起暫停製作一切藝術項目,希望未來有天可以再次有「空間」,將戲團所想創作的藝術作品重現於各位觀眾眼前。

藝發局民選代表:作品不涉敏感議題 事件窒礙藝術創作

藝發局戲劇界別民選代表區永東亦發聲明表達個人觀點,稱唐浩翔於19日聯絡自己得悉事件,他於本月22日及23日,分別發送兩封電郵予教育局,及本月26日發送一封電郵予九龍城區學校發展組,陳述劇目內容絕不涉及任何敏感議題,希望教育局能重新考慮。

區永東稱,教育局於周一(29日)以電郵回覆,主要提及兩點,包括學校需要營造一個平安有序的校園環境;及學校已經根據既定指引及程序處理。

促教育局重新審視分區要求

他指,九龍城區學校發展組基於來源未明的截圖,要求兆基終止場地租用的決定,對此感到失望。他指,兩個作品理應不涉及任何敏感議題,是次事件可能會令業界產生憂慮,而且審核過程透明度與溝通不足,容易引起肆意剝奪作品公開演出之聯想,窒礙藝術創作,與建設香港作為一個中外文化藝術交流中心的理念背道而馳。他懇請教育局能重新審視分區的要求,並為業界釋除三個疑慮。

1. 當局收到投訴,例如此次以截圖投訴唐先生時,如何核實與查證,以免受一面之詞誤判?



2. 《窮一生藝術館》及《三分鐘銀行》這兩個劇目並不涉及敏感或爭議性的議題。當局不支持租借場地供其演出,背後考慮為何?



3. 作為被投訴對象,是否有機制讓其作出澄清或辯解?