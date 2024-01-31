蔡天鳳案｜前家姑李瑞香疑阻警調查幼子鄺港智　案下月區院答辯

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案，蔡的前家姑李瑞香涉嫌妨礙司法公正，其案件今（31日）在九龍法院再訊，控方申請修訂控罪並轉區域法院處理，署理主任裁判官高偉雄把案押後至2月20日到區院答辯。被告無保釋申請。根據控方最新修訂的控罪，李被指曾叫其幼子，即蔡的前夫鄺港智，離開即將被調查的地點，及李並疑向警方提供假資料。



女被告李瑞香，63歲，退休，被控妨礙司法公正罪，指她於2023年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為。

被告李瑞香（蔡天鳳前家姑）

涉曾建議張燕花不向警方提供資料

控罪詳情則由原本的「銷毀對她進行的涉謀殺案刑事調查的資料」，修訂為：妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕，而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

3名被控謀殺的男被告。(詳看下圖)

謀殺罪案件4月再於東區提訊

同案3名男被告：鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲），及鄺港智（無業，28歲），分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁和前夫。這三名男被告被控謀殺及阻止合法埋葬屍體兩罪，指他們於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳；並於2月21日至23日之間，在上述龍尾村56B地下，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

3男被告的案件，早前已在東區法院提訊，案件押後至4月15日作第二次提訊日，以繼續交付至高等法院的程序。

案件編號：KCCC577/2023

蔡天鳳生前經常盛裝出席不同場合。(詳看下圖)

2023年6月蔡天鳳葬禮的情況。(詳看下圖)