九巴車長年輕化趨勢　28歲女目標當駕駛師傅　33歳爸作息配合家庭

九巴現有10,000名車長，今年目標是新聘1,500名車長，為吸納更多人才，不論全職及半職車長都可享有全面福利待遇。九巴現時40歲以下車長佔兩成，有年輕化的趨勢。其中28歲的陳皚浵及33歲的許澤淇，分別在龍運及九巴擔任車長，在工作彈性安排的情況下，都平衡生活及工作，更言「愈做愈開心」。

女車長陳皚浵原職化驗所，因為喜歡駕駛，就寓興趣於工作，現時雖沒固定路線，但反而駕駛路線愈多，見識愈廣；育有兩名小孩的爸爸車長許澤淇，不惜由保安公司管理層職位轉職，除了薪金外，更重要是即使返通宵更，更能配合家庭生活，照顧家人。



後備亦是職位 車長：唔係每個人都可以有呢啲經歷

陳皚浵在2022年9月入職九巴做車長，職位為「後備」，並沒有主要駕駛路線。在成為九巴車長前，她是曾在化驗所工作，與巴士沒有關係。而轉工的契機，是因為她喜歡揸車，不想一輩子都只做一行，「識揸車不如試吓揸車搵食。」在考輕型貨車牌一年後就加入九巴做車長。

她提到，在公司制度下，剛入職時會有「暫掛」，即做幾個月一條固定路線，以適應公司工作及生活時間；而在約14個月後，就可以申請「掛牌」，即駕駛固定一條線路，若不「掛牌」，就會變成後備，哪裏有需要車長，就會派過去幫忙，陳皚浵當時就選擇成為後備。

她坦言，初期工作會覺得不習慣，因為「冇得同人傾偈、冇得講嘢……覺得有點悶。」但隨著自己學識的路線愈來愈多，可到不同地方，就覺得相當好玩。她表示，因為認識到更多路線，而變得愈來愈想揸車，更言「有啲地方唔係個個都去到，好似西貢黃石碼頭，要巴士先可以入……我覺得呢啲比較特別，唔係每個人都可以有呢啲經歷。」

陳皚浵在外都有加入一隊排球隊，每個星期都有兩次在晚上的訓練。選擇返早更的她，就是想配合下班後可以運動，「都有少少（攰），但（作為）生活上調節，成個人會開心啲。」

駕駛較想像易 以駕駛學院師傅為目標

現時九巴10,000位車長中，有8%是女車長，作為其中之一位女車長，初期都會害怕駕駛巴士，但後期就發現，雖然巴士較大較長，但駕駛不是特別難，尤其自動波比棍波簡單很多，而且車長望鏡也可以看得很清楚。至於社會對女司機的刻板印象，她就指偶爾都會有人上車時「望多幾眼」、細聲說「哇女司機！」

陳皚浵在2022年9月入職九巴做車長，職位為「後備」，並沒有主要駕駛路線。（黃浩謙攝）

對於少數會做車長的女生，她身邊的朋友有的會覺得「揸巴士好勁喎」，但同時都會質疑為什麼這麼年輕就要駕駛巴士，不過，陳皚浵就認為，「就係想趁年輕試多啲唔同工作……試下發揮我自己所長，睇下適唔適合自己。」當中令其「愈做愈開心」的其中一個原因，正是總會有些乘客認得自己，笑言「其實好開心佢哋會認得我，諗起我時唔係投訴。」

在九巴愈做愈開心的她表示，工作令其有很多未知的地方可以探索，亦認識到更多朋友去互相幫忙，她又指，長遠會以駕駛師傅為目標。

10年保安轉職車長 工作更為彈性

許澤淇加入龍運將近五年，正做通宵更車長。住在元朗區的他，駕駛路線主要為荃灣、元朗、天水圍等，公司亦盡量安排車長下班時巴士的擺放位置，相當靈活性。他以前曾任10年機場保安員，但在朋友的介紹下，認識到龍運車長一職，因而向朋友「取經」，加上自己有興趣駕駛巴士，故最終選擇轉職車長。

他提到，九巴學院有一套完善方法， 都會有導師、用小組形式教導，加上學校會有講課、授課的形式，例如突發情形如何處理，「所以你完全係唔需要擔心你未揸過大車，或完全唔熟悉路線。」連同朋友的介紹下，令他更有信心加入九巴大公司。

阿淇是一位有2個小朋友的爸爸，除了因為車長收入比機場保安高吸引到他外，亦見工作模式可與家庭生活配合。作為通宵更車長的他，上班時間為晚上6至7時，至早上6至7時，故通常下班後都可以回家照顧小朋友，放學時間正好是他休息完，可以接他們放學再玩一會。他形容「很順利地配合到，可以銜接到呢個模式去接他們放學。」

阿淇（左）加入龍運將近五年，正做通宵間車長。（黃浩謙攝）

雪藏牌考試亦一take pass

阿淇表示，加入龍運前都只持有「雪藏牌」，但考牌時對自己亦很有信心，皆因自己喜歡揸車，最終亦順利「一take過pass」，放下心頭大石，正式成為車長。而他的信心，正是因為九巴學院導師會經常提點，導師最多一對三，又會不停訓練，當導師提醒另一位學員時，自己都會吸收到，「你自己聽得多、記得多、揸得多，每天返去揸車，揸足咁多日，其實你都要識㗎啦。」

透過朋友介紹做車長的阿淇，自己都介紹兩位朋友加入車長大家庭，對方亦做得開心，已工作半年至一年。而九巴亦設有介紹獎，若成功介紹一位全職，可獲高達6,000元獎金。

阿淇表示，做車長至今都做得很開心，皆因在家庭生活、生活模式都可跟公司協調到，跟生活無縫接軌。既可照顧家人，又可維持到一個良好生活，故將來希望繼續做好自己職責，每一年評核都希望可以通過，以取得增薪點。