今日必看8分鐘｜青少年可樂潑露宿者片｜尖沙咀群煞衝入食肆打人

青少年汽水潑隧道露宿者片瘋傳 其中一人讀中四 校長：嚴肅處理

社交媒體Instagram昨晚（30日）流傳一條影片，片中有數名青少年在一條行人隧道內奔跑，他們手持可樂及樽裝水，故意潑向躺在地上休息的露宿者。露宿者受嚇驚呼，青少年卻繼續追逐嘻嘻哈哈大叫：「走呀兄弟！」，一路跑向隧道盡頭的升降機。在升降機內等候的同伴嚷著：「過嚟，過嚟！」他們進入升降機後，其中有人說「仲有個（可樂）罐未扔呀X你！」，片中見手持可樂罐的少年戴有手套，衣服亦沾有汽水，當中有男有女，最後影片在一片嘻笑中結束。大批網民直斥「不知所謂」、「係咪玩到冇嘢好玩？」，並要求涉事人士公開道歉。

尖沙咀群煞衝入食肆 就地取材圍毆3人 波及4歲女童浴血

尖沙咀發生襲擊案。今日（31日）凌晨零時許，一輛私家車突然停在金巴利道和柯士甸路交界一間食肆外，一大班人下車衝入食肆，部份人「就地取材」以店內的物件圍毆3名正用膳的男子。惡漢逞兇後逃去無蹤。據報，鄰枱一名4歲女童被波及受傷流血，清醒由救護車送往廣華醫院治理，3名成年傷者則清醒送往伊利沙伯醫院治理。食肆事後一片混亂，枱櫈散落地上。案件列作襲擊致造成身體傷害，暫無人被捕。

獨行賊潛樓上舖擸Chanel、Hermès 潛逃一周落網 揭另涉3竊案

尖沙咀一間專售名牌袋的樓上舖，上周日（21日）被賊人爆門進入掠去總值170萬元的手袋，警方連日追查，於本周一（29日）拘捕1名35歲無業男子，經調查相信他涉及另外3宗爆竊案，失物總值超過213萬元。行動中，警方檢獲約8萬元犯罪得益現金及被捕人犯案時所穿衣物，現落案控以入屋犯法罪，明日（2月1日）在九龍城裁判法院提堂。

粉嶺圍牌坊遭夾斗車吊臂撞毀 村長憂影響風水：唔係咁「老黎」

今日（31日）早上9時55分，一輛夾斗車疑沒有收妥吊臂，駛經粉嶺圍村口時，吊臂猛撞牌坊橫樑，撞爛約1米乘0.5米範圍，碎片散落地上，村民見狀致電報警。牌坊橫樑有龍雕，適逢今年龍年，村長坦言擔心影響風水：「有少少唔係咁老黎！」

落馬洲運金貨Van遭攔車截劫 兩匪持彎刀爆窗搶車劫8塊金條逃去

落馬洲發生搶劫案。昨日（30日）晚上8時許，一名男子報案，指他駕駛客貨車載同每條重約1公斤、合共8塊金條，由紅磡貨倉運貨至洲頭村，至洲頭村路時突遭一輛七人車及一輛私家車攔截。私家車及七人車上兩名匪徒下車亮刀威嚇，打爛其客貨車車窗，連貨帶車搶去。當中一名賊人駕走客貨車、另一賊人駕走自己的私家車，但駕來的七人車卻棄在現場，警方列搶劫案展開調查。

沙田中心安寧大廈單位起火 疑「百厭貓」誤按電磁爐致過熱起火

今日（31日）早上7時19分，沙田中心安寧大廈一單位發生火警，有濃煙冒出，消防接報到場於20分鐘後將火救熄，意外中無人受傷，中電人員在場協助調查。涉事單位位於9樓，現場可見屋內及外牆被燒至熏黑。單位內男女戶主抱著一隻貓逃生。據現場消防及警方調查，初步懷疑起火原因為廚房電磁爐過熱，懷疑戶主飼養的貓咪誤按電磁爐開關掣，引致過熱起火。

首個對角行人過路處沙田今試行 地面髹黃色斑馬線 斜過行快11秒

運輸署早前選定沙田沙角街與逸泰街路口，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界，作為推行日本東京澀谷式的「對角行人過路處」試點。首個試點今日（31日）率先在沙田推出，記者早上約10時到場觀察，路政署人員仍在路面劃線階段，到中午過後，路面已塗上黃色的斜間「斑馬線」，工程人員正調整交通燈訊號。

2023居屋揀樓｜啟悅苑「樓王」售出 廿四孝母為兒付首期毋懼市差

新一期居屋6個項目今日（31日）起揀樓，包括啟德啟悅苑等合共提供9,154個單位。首批準買家今早9時起開始揀樓，有市民表示「抽到樓」固然開心，但面對現時經濟不景也感憂慮。亦有廿四孝媽媽選擇為就讀大學兒子首置物業，並指由於物業屬自住，不擔心市道差。「居屋2023」合共獲約17.2萬份申請，超額認購約18倍，當中綠表佔約4分1，白表佔約4分3。

女子土瓜灣咪錶位泊車 中年男稱被搶位出言恐嚇 影片一處惹質疑

香港泊車位少，所以一有空位，經常便發生「爭崩頭」的場面。網傳1名女子在土瓜灣將車泊在咪錶位，但另一名駕駛私家車的中年男子聲稱自己「明明排緊隊」，要求對方駕車離開，但女子見現場根本沒有空間排隊，男子的車輛甚至不在其停泊範圍附近，於是據理力爭，中年男子一度下車出言恐嚇，揚言「保證唔到架車無事，夠膽就泊喺度」，直至女子取出手機拍片，對方才收斂。影片引來其他網民討論，紛紛指「報警話佢恐嚇啦」、「車都泊好先嚟講話搶位？咁X出奇嘅」、「車都泊完話搶咗佢個位」。

深水埗鴨寮街四川女徵婚 舉紙皮交代背景 網民傻眼︰輸咗找數？

不少人努力追求自己幸福，希望總有一日覓得對象。網上流傳1張圖片，顯示1名女子站在深水埗鴨寮街近港鐵站的出入口舉起紙皮徵婚。