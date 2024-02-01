三寶樹濕地公園擬縮細　土拓署研魚塘合併保生態　稱勿拘泥面積

北部都會區發展重點之一，是新田科技城發展項目，預計最快今年第四季動工。土木工程拓展署今日（2月1日）舉行記者會，介紹新田科技城項目，包括發展多層現代產業大樓及清拆禽畜飼養場，亦會保留鄉村古蹟、活化排水道及建設河畔公園等，以達到城鄉自然共融。另外，塱原自然生態公園擬下半年向公眾開放。



至於擬建的三寶樹濕地公園，政府早前公布較原先計劃縮減35%面積，署方稱，計劃將園內小型魚塘合併、移除驅鳥裝置，以改善生態環境。土木工程拓展署北拓展處處長張家亮稱，措施重質不重量，期望在生態功能上達到「零淨減少」，而不拘泥土地面積。



土木工程拓展署今日（2月1日）舉行記者會介紹新田科技城項目。（黃浩謙攝）

發展多層現代產業大樓 清拆禽畜飼養場

土木工程拓展署北拓展總工程師王仲邦稱，新田科技城600多公頃土地中，有約126公頃屬棕地，例如露天倉庫、倉庫、工場；至於住宅發展用地，亦出現不協調、環境退化、不良視覺影響、潛在的土地污染等。另外，該地亦有九個禽畜飼養場包括七個豬場及兩個雞場。

他建議，未來可作出改善，包括發展多層現代產業大樓，以更好利用土地資源，助與周邊環境融合，亦計可清拆九個禽畜飼養場，避免不良氣味排放。

土木工程拓展署北拓展總工程師王仲邦建議，推行緩解措施，將擬建三寶樹濕地保育公園內的小型魚塘合併成大型水體。（黃浩謙攝）

保留鄉村古蹟 活化排水道建河畔公園

王仲邦表示，為達至城鄉自然共融，會保留現有鄉村區域、保護鄉村內所有法定古蹟和已獲評級的歷史建築，及維護通往鄉村的通風廊，並納入景觀走廊以保護景觀。

另外，對於新田東主排水道及新田西主排水道進行活化與自然化排水道，提升排水道及區內的排水能力，並有助適應氣候變化。他續指，排水道已劃入休憩用地和美化市容地帶內，建設河畔公園，提供市民多元化親水體驗。

保留部分濕地鳥林

另外，他稱保留現有生態環境為另一個重點設計措施，包括保留拉姆薩爾濕地、米埔隴村及米埔村的鷺鳥林、鳥類飛行路徑、現有的野生動物走廊及彭龍地的成熟林地。

他又提及現時濕地的狀況，部分建議發展範圍座落於濕地保育區及濕地緩衝區、超過六成屬棕地，已回填的魚塘、其他生態價值較低的土地，及接近一半建議回填的魚塘已被荒廢或沒有進行養殖活動。

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改善三寶樹濕地公園魚塘設計

他建議推行緩解措施，將擬建三寶樹濕地保育公園內的小型魚塘合併成大型水體、移除驅鳥裝置、改善塘壆及建立棲息島嶼、定期將魚塘水位降低及雜魚放養。

對於后海灣地區，他亦建議疏浚潮汐水道、清理外來紅樹品種及過渡性的濕地優化工作。他表示，以上措施目標是確保不會有濕地生態功能及承載力淨減少的情況。

塱原自然生態公園擬下半年開放公眾

另外，土拓署建造了佔地37公頃的「塱原自然生態公園」，園內分為生態區、農業區及訪客區。其中「生態區」佔地約 21 公頃，佔公園最大部分，土拓署將部分荒廢農地或者生態價值相對低的生境，復修成各種濕地生境。

另外，園內約11公頃的農業區已於2022年10月展開復耕計劃，生態區內約 21公頃的濕地亦已於2023年完成復修工作，餘下約5公頃的訪客區已大致完成。土木工程拓展署北拓展處處長張家亮稱，公園預計今年上半年完成所有項目，下半年內正式開放予公眾參觀。