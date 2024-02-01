農曆新年臨近　海關提醒市民勿誤帶蘭花　一月截獲61宗

農曆新年將至，不少港人北上辦年貨，不過，部份人出入境時或誤帶違禁品或受管制物品。海關與漁農署下午（1日）召開聯合記者會，海關於上月一共發現97宗懷疑攜帶瀕危物種入境個案，當中61宗為受管制蘭花，提醒市民勿誤帶蘭花返港。



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上月截97疑帶瀕危物種入境個案

海關記者會展出一系列禁止帶離出境的管制品，當中包括包括蛋、食米、熊製品、石斛、天麻、海馬、花旗參、沉香、蘭花。海關指，單計今年一月，發現97宗懷疑攜帶瀕危物種入境個案，當中61宗為受管制蘭花。

海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑表示，留意到不少市民會在新年前後北上辦年貨，提醒未持有官方發出的許可證下，勿誤帶蝴蝶蘭、惠蘭在內的蘭花入境。他亦提醒，市民不要攜帶魚翅製品、大麻二酚（CBD製品）以及煙花入境。

漁農署瀕危物種保護主任劉苑容呼籲，市民購買、攜帶動植物產品返港時，應要留意該產品是否瀕危物種、以及受到管制，若未能確認商品是否屬瀕危物種，建議切勿購買。

朱沛傑指，海關於農曆新年前後，將會在各個關口加強宣傳，包括派發傳單、張貼海報等；不過於上月底試行的人工智能告示板「小慧」，則暫未因應假期前後而更新。

海關與漁農署今午（1日）召開聯合記者會，稱農曆新年臨近，有部份市民誤帶違禁品及受管制物品進出。（廖雁雄攝）

海關：清關服務跟從口岸延長時間 從其他口岸調配人手

農曆新年期間，深圳灣口岸將於年三十至年初四通宵運作；羅湖口岸則於年三十及年初二延長服務至凌晨2時。海關指，已從其他口岸調配人手，以配合口岸延長開放時間的安排。

朱沛傑指，預料新年期間，有750萬人次經各管制站出入境，其中600萬人次會經陸路口岸過境，羅湖口岸則會是最多人使用的口岸；年三十晚到初四，則會有14萬架次私家車使用各口岸。

他提到，海關已與深圳、拱北、澳門有關部門開會，新年時會實時監控三地口岸，配合警務處、入境處的跨部門指揮中心作出調動。