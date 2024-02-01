ComplexCon香港｜中港台美Hip Hop歌手3月登陸亞博　單日票明開售

潮流藝術文化盛事ComplexCon將在下月22至24日於亞博舉行，為首度在美國以外地區舉辦。主辦方今（1日）表示，可出席三日演唱會及兩日潮流市集的週末套票於本周二（1月30日）開售後4小時內極速售罄，而單日門票則將明日中午12時開售，票價介乎由380元至1,280元，料可吸引超過30,000名來自世界各地的潮流愛好者來港參與活動。



潮流藝術文化盛事ComplexCon下月22至24日在亞博舉行，為首度在美國以外地區舉辦。（主辦方提供）

單日門票介乎380元至1280元

被喻為全球潮流盛事的ComplexCon將在下月22至24日舉行，主辦方表示，單日門票將明日中午12時開售，票價介乎380元至1,280元，分為潮流市集門票、演唱會及潮流市集門票兩款，至於可出席三日演唱會及兩日潮流市集的週末套票，票價分別為2,380元及4,780元，該兩款門票早前已於本周二（1月30日）開售後四小時內極速售罄。

料可吸引逾三萬人來港

主辦方預料，活動可吸引超過30,000名來自世界各地的潮流愛好者來港參與活動。其香港發言人表示，相當高興這次在香港舉行首次為期三日的活動， 再次向世界各地證明香港作為全球文化中心的地位，並展示香港如何能吸引有關人才 ，共同塑造流行文化的未來走向。

歌手陣容包括21 Savage、婁峻碩及陳冠希

另外，主辦方亦公布將會登陸活動一連三日的 Complex Live的歌手陣容，美國嘻哈巨星21 Savage、AOMG旗下一眾人氣嘻哈歌手及由陳冠希、 MC仁及廚房仔三人組成的三角度分別會擔任ComplexCon其中一日的音樂主演單位。 除此之外，ComplexCon亦邀請到台灣代表 SHOU婁峻碩、香港代表 Novel Fergus、 中國代表劉柏辛及南韓代表 pH-1出演。