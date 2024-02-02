美斯．國際邁阿密｜球王駕到略帶倦容　持瑪黛茶落機　展招牌笑容

「球王」駕到！由阿根廷隊球星美斯（梅西/Lionel Messi）領軍的國際邁阿（Inter Miami）今午（2日）抵港，準備周日（4日）在香港大球場與香港隊踢表演賽。國際邁阿密大軍專機下午2時45分左右抵機場，停機坪將舉行歡迎儀式，機管局及港府代表將會出席。除了美斯，國際邁亞密班主、「萬人迷」碧咸亦有訪港，相信是追星族目標，有消息指他會提前到港，今日出席一場私人發布會。



國際邁阿密大軍專機2月2日下午2時45分左右抵達香港國際機場，

由阿根廷隊球星美斯領軍的國際邁阿密2月2日抵港，專機下午抵香港機場。（夏家朗攝）

下午3時，國際邁阿密大軍步出專機，眾人穿上整齊粉紅色隊服，前巴塞球星中，以中場布斯基斯最先步出。之後，持橙色行李袋美斯正式與香港見面，左手手持他最愛的瑪黛荼，雖面帶倦容，但表情輕鬆，大會更特別安排了一名小球迷向馬天奴獻花歡迎他們，其後立即登上大巴離開前往酒店。

機場「美斯」多 有球迷帶同阿根廷國旗到場

機場在中午已聚集少量球迷，有學生身穿美斯的球衣，並帶同阿根廷國旗，期望獲得偶像的親筆簽名。亦有來自台灣的球迷計好時間早上飛抵香港，計劃今日接機及周日觀賽，心情激動，「昨天睡不太好。」

表演賽門票開售兩小時售罄 黃牛飛炒高2至3倍

美職球隊國際邁阿密與港隊踢表演賽的門票，開售時僅兩小時已全部售罄，其後不少網民在網上交易平台放售門票，部份更被炒高至2至3倍的高價。

美斯一行人將下榻富麗敦海洋公園酒店，接下來的三天，大球場附近料人山人海，警方周末（3日）起更會在香港大球場一帶進行封路及實施人潮管制，球迷「朝聖」要做足準備。