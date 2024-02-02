投資推廣署： 八成外國商稱不憂23條立法　無礙做生意賺錢

《基本法》23條立法諮詢周三展開公眾諮詢，投資推廣署今日（2日）舉行記者會時稱，有八成商會稱對23條立法沒有特別考慮或計劃，相信法例不會影響其做生意。署方會上總結去年工作及介紹未來在香港舉辦的活動，提到今年吸引不少外國大型活動來港舉辦，包括本港將於下月首次舉辦的美國潮流藝術文化盛事ComplexCon Hong Kong。



投資推廣署署長劉凱旋（左一）指今年吸引外國大型活動在港舉辦，包括將在今年三月首次舉辦美國的潮流藝術文化盛事ComplexCon Hong Kong。（資料圖片／ComplexCon香港提供圖片）

外國商戶指其他國家均有國安法例

投資推廣署署長劉凱旋表示，署方一直與商會或外國領事一直有討論23條立法的相關議題，引述他們稱，自身或其他國家均有制定維護國家安全的法例，香港現時進一步落實有關法例，商會等會留意條文細節，認為只要經過足夠諮詢，就會合理，相信不會影響他們做生意賺錢，有八成商會均稱沒有計劃或會特別考慮什麼。

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

三月首辦美國潮流文化活動

另外，劉凱旋提及今年會繼續舉辦第九屆香港金融科技周，透過人工智能、區塊鏈及Web3.0等，以創新科技驅動金融服務作為例子，亦會在今年三月底舉行第二屆「裕澤香江」論壇。

她稱今年會繼續在一帶一路國家包括東盟及中東舉辦活動，例如圓桌會議或與當地商界的會議。她續指，今年會吸引外國大型活動來港，例如下月首次舉辦美國的潮流藝術文化盛事ComplexCon Hong Kong、Art Basel Hong Kong及Fortune Innovation Forum 等一系列盛事。

她補充，今年投資推廣署擬在埃及及土耳其設立辦事處，其中一個辦公室將會在今個財政年度內開啟。