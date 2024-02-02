美斯訪港｜機場現阿根廷國旗　台球迷剛抵港即接偶像機：睡不太好

阿根廷球王美斯（梅西、Lionel Messi）今日（2日）隨國際邁亞密（Inter Miami）訪港，將於周日（4日）與香港隊在大球場踢表演賽。香港機場中午已聚集少量球迷，有學生身穿美斯的球衣，並帶同阿根廷國旗，期望獲得偶像的親筆簽名。亦有來自台灣的球迷計好時間早上飛抵香港，計劃今日接機及周日觀賽，心情激動，「昨天睡不太好。」



美斯將以國際邁亞密的球員身份訪港。（路透社）

球王美斯今日下午將抵達香港，未來數日將在香港富麗敦海洋公園酒店酒店下榻。有少量球迷於中午到達機場接機。其中19歲的伍同學，便身穿邁阿密國際的美斯球衣，並帶上阿根廷國旗，到機場歡迎美斯來港。

伍同學便身穿邁阿密國際的美斯球衣，並帶上阿根廷國旗，到機場歡迎美斯來港。（歐陽德浩攝）

伍同學期望可獲得美斯的親筆簽名，又指早在在2014年，即10歲時已愛上美斯，因此對首次目睹偶像的身影感到心情激動。「佢踢波踢得幾好，好欣賞佢呢一點。」

伍同學便身穿邁阿密國際的美斯球衣，並帶上阿根廷國旗，到機場歡迎美斯來港。（歐陽德浩攝）

伍同學帶同球迷自製的球員牌。（歐陽德浩攝）

伍同學指，沒想到美斯帶領阿根廷成為世界盃冠軍後，仍會來港踢表演賽，因此購買兩張1,580元的門票，屆時將穿上阿根廷球衣慶祝。「覺得好夢幻，兩年前先喺電視見到佢贏到法國。」

來自台灣的詹先生，同樣穿上邁阿密國際的美斯球衣，與女朋友今早飛抵香港機場。他稱，計算好時間，準備在停機坪附近一睹美斯的身影。他更笑指心情激動， 「昨天睡不太好。」

來自台灣的詹先生今早飛抵香港，指心情激動， 「昨天睡不太好。」（歐陽德浩攝）

詹先生稱，從10歲開始便愛上美斯，惟未曾親身目睹偶像的精湛球技。因此他趁今次寶貴的機會購買2,980元的門票，希望近距離為美斯加油打氣。