美斯訪港｜約60球迷酒店外等候　有球迷用6年時間準備禮物盼送出

阿根廷球王美斯（Lionel Messi)今日（2日） 隨國際邁亞密 (Inter Miami CF） 訪港，下周日（4日）將在大球場與香港隊踢表演賽。他們今日下午3時抵達機場，在歡迎儀式後隨即乘搭旅遊巴到黃竹坑富麗敦海洋公園酒店，傍晚召開記者會。今日中午1時，已有約60位球迷在酒店外等候，期望搶先見到美斯。



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蘭州球迷：2014年美斯就走入我的世界了

今日中午1時，天氣相當溫暖又曬，但無阻球迷到場等候美斯。部份球迷身穿印有美斯英文姓名Messi的球衣，帶備紀念品到場迎接球星。

有來自江蘇和蘭州的呂先生和張先生，提早到達富麗敦海洋公園酒店外等候美斯。二人表示喜歡美斯近10年。蘭州的張先生指，在2014年的香港足總百周年紀念賽中，美斯在約87分鐘時打入一球絕殺，「所以那時美斯就走入我的世界了。」

呂先生更在2018年起，用近6年時間準備與美斯相關的紀念品，製作不同卡片及明信片，「基於2004年美斯穿的球衣到現在，長20年生涯，包括他生涯的重要時刻。」他說簽不簽名並不重要，心願是近距離見到美斯之餘，將禮物送出去，「不然大老遠飛回去好痛苦。」

張先生和呂先生有購買表演賽的門票，打算留港至5日。不過在觀看比賽前，都打算與其他球迷繼續準備比賽當日的物資，未必會大力消費，「大部分時間在忙球賽，小部分時間有空就會逛一逛。」

香港球迷鄧先生鄧太亦身穿球衣到場，在黃竹坑富麗敦海洋公園酒店外等候美斯到來。（黃浩謙攝)

香港球迷：希望美斯起多啲腳

香港球迷鄧先生鄧太亦身穿球衣到場支持，鄧先生2005年開始認識美斯，至今已是20年球迷，「本身睇巴塞、睇朗拿甸奴，朗拿甸奴當時帶美斯出身，發現呢個𡃁仔好勁，愈睇愈勁。」鄧太和老公一同支持，經常三更半夜一同看球賽，鄧太說，觀看美斯過往精華片段，「佢真係好犀利。」

今天天氣溫暖得有點炎熱，鄧太說「好辛苦」，但都無阻她期待心情。他指比賽門票很難搶，「揾哂身邊所有人一齊幫手」，最終順利買到2張門票，不論港隊或國際邁亞密都會支持，但美斯難得到港就希望「佢起多啲腳」，有精彩比賽就足夠。