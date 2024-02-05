警察招募｜DAE應用教育文憑—學警預備訓練　開拓全新「學警」故事

香港科技專上書院（科專HKIT） 與香港警察學院於2024年1月19日簽訂合作備忘錄，宣布將於2024/25學年合辦全新的全日制「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」課程（Police Cadet Training），為有志投身警隊人士提供實務知識和入職警隊準備訓練。



首屆學警預備全日制課程將於2024年9月展開，為期1年，合共600學時。學生一旦通過警察招募組的遴選，會被安排在黃竹坑「警察學院基礎訓練學校」內修讀3科選修科目（香港警隊實務、警隊入職準備及體能建立及思維啟發），並由「警察學院基礎訓練學校」的教官教授及訓練；HKIT則會教授其餘5科主修及補充科目。

成功修畢DAE 應用教育文憑課程之學生可獲得相當於DSE 5科2級資格（包括中、英文科），符合投考警員的學歷要求。同時學員有機會深入了解警隊多元化的工種，更會參與一系列個人發展及歷奇活動，建立正向思維，了解自己、團隊以及警隊的角色。

「學警預備訓練」課程將昔日「警察少年訓練學校Police Cadet School」的優良傳統及理念，透過當年經歷過「警察少年訓練學校」嚴格訓練的學員，亦即是今天已有豐富經驗的「資深警隊教官」，用『心』栽培有志投身警隊的年青人，將當年「警察少年訓練學校」的校訓「智、勇、誠、毅」傳承下去。警隊會在「學警預備訓練課程」期間，同時為學員進行警員入職遴選程序，通過遴選程序並成功修畢課程之同學，最快可於明年（2025年） 7月入班，進入警察學院接受27週「學警基礎訓練」成為警員。

香港科技專上書院 優質課程 學費最低廉

香港科技專上書院HKIT已有十多年提供優質紀律部隊課程的相關經驗，且學費為7間提供DAE應用教育文憑院校中最低廉的$38,660。因此，每年均吸引大批學生報讀。

「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」課程，適合下列條件人士報讀：

1.有志加入警隊的 : 中六離校生 或 21歲或以上人士

2.入職警隊必須為香港永久性居民。

• 警隊會透過面試、心理評估、品格審查及體格檢驗甄選合適的學員。

• 首輪報名將於2024年2月28日(星期三)截止。

• 隨後將立即展開第二輪收生，並於2024年7月21日(星期日)截止報名。

如欲報讀「香港科技專上書院」、「警察學院」與「警察招募組」合辦的全日制「應用教育文憑 - 學警預備訓練」課程，請於課程網頁登記：（https://dae.hkit.edu.hk/course/pctp/）

HKIT協理副校長朱曉恩先生（朱Sir）表示，科專HKIT是一所多元化及非牟利的專上院校，已有超過25年開辦不同專上課程的經驗。學警預備訓練課程之同學，將可一條龍原校直升與犯罪調查相關的高級文憑課程（網絡罪案及調查高級文憑），以及認可的英國西倫敦大學學士學位課程（犯罪學、警務、鑑證調查(榮譽)文學士）。朱Sir透露，HKIT自 2007 年起已有17年開辦「毅進文憑」及「DAE應用教育文憑」課程的經驗。多年來開辦的「警隊實務課程」已培育出超過500位畢業生成為警務人員，期待嶄新的「DAE應用教育文憑DAE—學警預備訓練」課程能繼續培育更多有熱誠的學生成為警隊新血，服務市民。

HKIT首席課程顧問前助理警務處處長范錫明先生（退休前為西九龍總區指揮官）表示，科專HKIT是一所有能力、有實力、有魄力的院校。同學們報讀經過強化的「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」課程後，透過「警察學院基礎訓練學校」、「警察招募組」以及「警察學院教官 以及Mark Sir」的專業培訓後，定能過五關斬六將，從而成就加入警隊的人生願望。

畢業於「警察少年訓練學校」，現擔任「科專HKIT」警隊課程導師俞子龍先生(Mark Sir)表示，「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」課程的設計理念是建基於成立於1973年至1990年的「警察少年訓練學校 Police Cadet School」，所以課程之英譯名稱為Police Cadet Training Programme。

警察少年訓練學校的校訓是「智、勇、誠、毅」，當年成立之目的是為給予年青人升讀由「警隊」策劃的專業訓練課程。為「少警」學員提供適當的教育、品格培養、體能及入職警隊前的預備訓練。當年學員在「警察少年訓練學校」完成2年的嚴格訓練後，乎合條件，就能直接加入警隊到黃竹坑警察訓練學校接受訓練成為警務人員。警隊傳承當年「警察少年訓練學校」的模式。經報讀科專HKIT「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」課程及完成訓練後的同學，同樣在乎合條件之下，就能直接加入警隊成為警務人員。因此，「DAE應用教育文憑—學警預備訓練」定能成就『你的「學警」故事』，實踐理想，踏上人生的另一階段。

有興趣報讀「應用教育文憑：學警預備訓練」課程的同學，可瀏覽課程網站了解更多詳情，或通過WhatsApp或電話查詢。

WhatsApp查詢：95741984 /68389229

電話查詢：27822433

電郵: enquiry@hkit.edu.hk

地址: 九龍深水埗南昌街213號

課程資訊及報名方法：https://dae.hkit.edu.hk/course/pctp/

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

資歷級別: 3

資歷名冊登記號碼: 22/000863/L3

登記有效日期: 01/01/2023 至 31/08/2026

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）